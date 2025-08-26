El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recibió al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. “Nos encuentra la vocación por hacer, cuidar a los bonaerenses y llevar adelante políticas públicas que transformen lo cotidiano. Eso es clave para disminuir la siniestralidad vial, es el compromiso del Estado para resguardar la vida”, dijo el ministro.

En tanto, el intendente Ianantuony agradeció la visita de Marinucci y declaró: "Es una manera de estar presentes desde el Estado y ayudar a muchas familias otorgando posibilidades. El índice de siniestros casi siempre tiene incluidas motos, hay que ser responsables y usar siempre cascos para protegernos”.

Además, las jornadas incluyeron la entrega de Pases Libres Multimodales (PLM) a beneficiarios y beneficiarias, que ya pueden acceder de manera gratuita al sistema de transporte bonaerense.

De las actividades participaron también el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol; el subsecretario de Legal y Técnica, Patricio D'Angelo, y los directores provinciales Sibila Botti, Cristian Vázquez, Facundo Coudannes y Jorge Orzali.