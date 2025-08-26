Ianantuony agradeció la visita de Marinucci
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recibió al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci.Municipales26 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recibió al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. “Nos encuentra la vocación por hacer, cuidar a los bonaerenses y llevar adelante políticas públicas que transformen lo cotidiano. Eso es clave para disminuir la siniestralidad vial, es el compromiso del Estado para resguardar la vida”, dijo el ministro.
En tanto, el intendente Ianantuony agradeció la visita de Marinucci y declaró: "Es una manera de estar presentes desde el Estado y ayudar a muchas familias otorgando posibilidades. El índice de siniestros casi siempre tiene incluidas motos, hay que ser responsables y usar siempre cascos para protegernos”.
Además, las jornadas incluyeron la entrega de Pases Libres Multimodales (PLM) a beneficiarios y beneficiarias, que ya pueden acceder de manera gratuita al sistema de transporte bonaerense.
De las actividades participaron también el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol; el subsecretario de Legal y Técnica, Patricio D'Angelo, y los directores provinciales Sibila Botti, Cristian Vázquez, Facundo Coudannes y Jorge Orzali.
Recoulat: “Hicieron la obra en tiempo récord, bien pensada y planificada”
El intendente Francisco Recoulat encabezó la inauguración de la obra de restauración integral del edificio ferroviario, que ahora alberga a la Biblioteca Pública “Francisco Espain” y un aula digital.
Nardini presentó una nueva obra para la salud pública
El intendente de Malvinas Argentinas recorrió los avances de obra del edificio donde funcionará la Unidad de Diagnóstico Precoz. El proyecto, busca cubrir los servicios de Pronta Atención, descomprimir la alta demanda del sistema hospitalario y ampliar el acceso a los servicios de salud de gran parte del distrito.
Cascallares: “54 son los establecimientos de todos los niveles que construimos”
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, encabezaron la apertura del nuevo establecimiento, donde además se distribuyeron 200 tablets del programa “Brown te Conecta”.
Ghi recibió al ministro Larroque
El intendente de Morón, Lucas Ghi, ofició de anfitrión del arribo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.