La localidad de Villa Astolfi fue escenario de una nueva recorrida oficial en el marco del plan de pavimentación que impulsa el Municipio de Pilar. La candidata a primera concejal por Fuerza Patria Pilar, Soledad Peralta, acompañó al intendente Federico Achával en una caminata por las calles recientemente asfaltadas en el centro de la localidad, una zona que llevaba años esperando mejoras en su infraestructura vial.

Un plan integral de pavimentación

Según remarcaron desde el oficialismo, las obras forman parte de un proyecto integral que busca garantizar la accesibilidad en cada barrio y reforzar la integración urbana en todo el distrito. Los trabajos no solo representan una solución en términos de movilidad, sino que además generan un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos de Astolfi: mejoran la circulación, facilitan el ingreso de servicios esenciales y optimizan la conexión entre distintos sectores de la localidad.

Declaraciones de Soledad Peralta

Durante la recorrida, la candidata a concejal por Fuerza Patria Pilar puso en valor los resultados de la obra. “Estos nuevos asfaltos unen a la comunidad, mejoran la circulación, el acceso a los hogares y el día a día de los vecinos de Astolfi”, expresó Peralta, destacando que la planificación y la inversión pública se traducen en transformaciones visibles para las familias del distrito.

El mensaje del intendente Achával

Por su parte, el intendente Federico Achával subrayó la importancia de sostener la continuidad del plan de obras que se desarrolla en Pilar. “Seguimos transformando cada barrio y cada localidad de Pilar. El asfalto trae desarrollo, progreso y mejores oportunidades para nuestra gente”, señaló, en referencia al avance de los trabajos en distintas localidades.

Recorrimos los nuevos asfaltos que transforman el centro de Villa Astolfi y unen a su comunidad.



Una alegría ver que las familias ya disfrutan estas obras tan esperadas 💪🏻❤️#LaFuerzaQueTransforma pic.twitter.com/1cUFovlO4Q — Federico Achával (@FedericoAchaval) August 25, 2025

Beneficios para los vecinos

Desde la gestión municipal destacaron que el asfalto no solo aporta seguridad vial, sino que también contribuye a la revalorización de las viviendas y al fortalecimiento de los espacios comunitarios. En el caso de Astolfi, las nuevas calles pavimentadas implican un cambio sustancial en la conectividad de la zona y un alivio para los vecinos que convivían con las dificultades que presentaban las calles de tierra.

Encuentro con la comunidad

En el marco de la recorrida, Achával y Peralta dialogaron con los vecinos, quienes expresaron su satisfacción por los avances alcanzados. Al mismo tiempo, plantearon nuevas inquietudes relacionadas con la infraestructura local, en un intercambio que, según remarcaron las autoridades, fortalece la planificación de políticas públicas.

Pilar sigue en transformación

Tanto Peralta como Achával coincidieron en señalar que la transformación de Pilar se sostiene a partir del diálogo con la comunidad y de una estrategia de gestión que busca dar respuesta a las necesidades concretas de cada barrio. La recorrida en Villa Astolfi se sumó a una serie de intervenciones que el Municipio viene desarrollando en todo el partido, con el objetivo de profundizar la integración y mejorar la calidad de vida de los vecinos.