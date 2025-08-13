Achával y Álvarez Rodríguez inauguraron la expo IndustrializAr 2025

La jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez inauguró la muestra productiva IndustrializAr 2025 junto al intendente, Federico Achával y a la jefa de Gabinete municipal, Soledad Peralta. Se trata de una iniciativa donde empresas, pymes e industrias se reúnen para uno de los eventos más importantes del sector.

“La producción y el trabajo son marcas identitarias de nuestra Provincia. Por eso con el gobernador Kicillof decidimos, a través del CFI, acompañar esta iniciativa del municipio”, explicó Álvarez Rodríguez.

Y concluyó: “con el gobernador creemos en la inversión pública, en las industrias nacionales y bonaerenses y defendemos a rajatabla el empleo argentino”.

IndustrializAr 2025

IndustrializAr 2025 tiene el objetivo de potenciar el perfil industrial de Pilar, uno de los polos fabriles más relevantes de la Provincia y del país. La propuesta es fomentar el intercambio de experiencias, promover la articulación entre sector público y privado y generar empleo, con foco en el desarrollo local y regional.

La Jefatura de Asesores del Gobernador cuenta con un stand institucional donde se brinda información acerca de las diferentes líneas de crédito del CFI disponibles para unidades productivas bonaerenses.

Achával: "Creemos en una Industria Nacional fuerte"

Desde sus redes, el alcalde de Pilar dijo "creemos en una industria nacional fuerte, que sea el motor productivo para el crecimiento de Pilar y de la Argentina".

"Con IndustrializAr reunimos a todo el sector productivo para conversar de lo importante que es impulsar un modelo que ponga a la producción y al trabajo como ejes para el desarrollo. Una alegría que Pilar, donde tenemos el Parque Industrial más grande del país, sea la sede de este encuentro", comentó el alcalde.

Y agregó "Tenemos que defender y potenciar nuestra industria nacional. Soñamos con una Argentina que crezca a partir de la inversión, la producción y el trabajo, y para eso necesitamos un modelo que ponga a la industria como el motor fundamental para el desarrollo".