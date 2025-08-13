Ghi y Kicillof inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°48

El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°48, ubicada en Cartagena y Monseñor Tomás Solari, en el barrio Patagones de Morón sur.

Detalles de la obra

Los trabajos de ampliación incluyeron la construcción de nuevas aulas, sanitarios adaptados para personas con discapacidad, dependencias administrativas, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y una cocina totalmente equipada. Gracias a esta intervención, la Secundaria N°48 contará por primera vez con un edificio propio, con accesos independientes, garantizando su total autonomía respecto a la Escuela Primaria N°39, con la que compartía el espacio.

Tras finalizar el acto, el gobernador expresó: “Esta escuela que acabamos de inaugurar, si la fuerza política o las ideas que sostiene el Gobierno Nacional gobernaran en la Provincia y en el Municipio, no estaría. No estarían estas aulas, no estarían estos pizarrones. Hoy venimos a inaugurar esta escuela y, mientras el Gobierno Nacional frena la obra y ataca la educación pública, nosotros estamos completando la inauguración de 275 escuelas en la Provincia. Lo que viven hoy los chicos y chicas —tener un aula mejor, con mejores condiciones — significa una vida más cómoda, más digna, y la posibilidad de llevar adelante sus estudios en mejores condiciones. Eso nos llena de alegría”.

Ghi: "La obra pública es sinónimo de integración"

Por su parte, el jefe comunal celebró: “La obra pública es sinónimo de integración, de transformación de nuestros territorios, se puede hacer con transparencia, con genuina participación del sector privado y con impacto absolutamente virtuoso. Este paso importante es básicamente cumplir con una obligación. No estamos regalando nada, sino que venimos a cumplir con un mandato establecido por nuestra comunidad, que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes estudien, aprendan y los trabajadores de la educación enseñen adecuadamente”.

Aportes en Salud

Previamente, el gobernador Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, entregaron equipamiento médico al Hospital Interzonal General de Agudos “Profesor Dr. Luis Güemes” para reforzar el sistema sanitario y optimizar la atención a los vecinos y vecinas. Se incorporaron maquinarias para rayos, mamografías, ecografía y tecnología de última generación.

En ese sentido, el gobernador agregó: “Nosotros en la provincia de Buenos Aires, los recursos que tenemos los ponemos para terminar escuelas, los ponemos para terminar la cloaca, los ponemos para el equipamiento que llevamos hoy. Hoy llevamos un ecógrafo, llevamos un mamógrafo, llevamos equipo de rayos e inauguramos una obra nueva en el hospital que usan todos ustedes”.

También participaron de la recorrida por el Hospital la directora del nosocomio, Adriana Algaze y el secretario de Salud local, Jacobo Netel.

De la inauguración de la escuela también estuvieron presentes los ministros provinciales de Seguridad, Javier Alonso; de Trabajo, Walter Correa; y de Transporte, Martín Marinucci; los subsecretarios provinciales de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; de Coordinación Institucional del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana; el secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad, José María Ghi; el director del establecimiento educativo, Fernando Belmonte; autoridades provinciales y municipales, representantes de la comunidad educativa y familias del barrio.