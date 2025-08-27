El senador cordobés Luis Juez lanzó duras críticas al Gobierno nacional tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se mencionan presuntos pedidos de coimas que salpican al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su primo Eduardo “Lule” Menem. “¿No hay plata para los discapacitados pero sí para la cometa?”, disparó Juez.

Reuniones previas y votación clave en el Senado

El legislador recordó que había recibido en su despacho a Spagnuolo en más de una oportunidad para discutir el financiamiento del sector. “Me junté con Spagnuolo en dos o tres ocasiones para hablar del tema de la discapacidad y de las prestadoras. Y luego me putearon cuando voté a favor de la Emergencia Nacional en Medicina Pediátrica y en Discapacidad”, señaló.

La semana pasada, el Senado aprobó ambas emergencias con fuerte respaldo opositor. Juez fue uno de los que defendió con énfasis la medida, mostrando incluso una faceta emotiva. “La única esperanza que tenemos los padres con hijos con problemas la construimos en el Garrahan. Necesitamos empatía política para protegerlos. No nos pueden robar la última esperanza que tenemos”, expresó entonces.

Críticas y tensión en redes sociales

El voto de Juez marcó un quiebre en su habitual alineamiento con el oficialismo y le valió fuertes críticas en redes sociales. “Me mataron. Me dijeron traidor, hijo de puta… ¿Y ahora tengo que ver en televisión que no había plata para la asistente terapéutica de mi hija pero sí para la cometa?”, contó.

El cordobés insistió en la necesidad de esclarecer el destino de los fondos públicos: “Yo necesito a gritos que esto se aclare. Sepamos que no había plata para las prestadoras de discapacidad pero esa plata iba en sobres. Y si eso no es cierto, decímelo en la cara: ‘Es mentira, es pura operación’”, exigió.

Entre la crítica y el apoyo al oficialismo

El senador también defendió sus votos anteriores a favor de proyectos del Gobierno, pero subrayó que no lo hace por rechazo al kirchnerismo, sino por la expectativa de un cambio real. “No quiero volver a equivocarme después de 40 años. No quiero tener menos olfato que un pequinés. Quiero saber que acompañar al oficialismo no es solo por espanto frente al kirchnerismo, sino porque creo en esto”, explicó.

Reacomodamiento político en Córdoba

Las declaraciones de Juez se dan en un contexto de reacomodamiento político en Córdoba, tras quedar afuera de las listas de La Libertad Avanza en el cierre de alianzas. Su salida de la presidencia del bloque del PRO en el Senado ya había sido interpretada como un gesto de acercamiento al Gobierno, pero sus últimos movimientos muestran tensiones y cierta distancia.

Una sesión que marcó un punto de inflexión

La votación de las emergencias en pediatría y discapacidad en el Senado se transformó en un hito dentro de la estrategia parlamentaria del cordobés. Mientras gran parte del oficialismo rechazó la iniciativa argumentando restricciones presupuestarias, Juez defendió su postura en nombre de las familias afectadas: “No nos pueden robar la última esperanza que tenemos”, repitió en el recinto.