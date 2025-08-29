Etchecoin: "Decir 'son discapacitados' como ofensa no sólo lastima, hieren más de lo que creemos"

El jefe de campaña de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, habló sobre los disturbios registrados en Lomas de Zamora, cuando el presidente Javier Milei encabezó una caravana acompañado por su hermana Karina y el diputado José Luis Espert. En ese sentido, pronunció una polémica frase al definir a los agresores como “discapacitados”.

Tras ello, la diputada y presidenta de la CC-ARI bonaerense, Maricel Etchecoin, lo cuestionó desde redes: "Como madre sé que la violencia nunca educa, siempre escala. Lo agredieron a piedrazos, y eso está mal. Pero también está mal que quien debe dar el ejemplo elija la agresión como modo de gobernar".

"La violencia que se siembra, se multiplica. Y hay responsabilidad en frenarla. Ser madre me enseñó que las palabras educan. Decir 'son discapacitados' como ofensa no sólo lastima, hieren más de lo que creemos", indicó.

"Necesitamos líderes que hablen con respeto y humanidad, no con violencia. Las palabras importan. La ternura importa", cerró.

