Etchecoin: "Decir 'son discapacitados' como ofensa no sólo lastima, hieren más de lo que creemos"
La diputada y presidenta de la CC-ARI bonaerense, Maricel Etchecoin, apuntó contra los dichos del jefe de campaña de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.Legislativas29 de agosto de 2025Soledad Castellano
El jefe de campaña de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, habló sobre los disturbios registrados en Lomas de Zamora, cuando el presidente Javier Milei encabezó una caravana acompañado por su hermana Karina y el diputado José Luis Espert. En ese sentido, pronunció una polémica frase al definir a los agresores como “discapacitados”.
Tras ello, la diputada y presidenta de la CC-ARI bonaerense, Maricel Etchecoin, lo cuestionó desde redes: "Como madre sé que la violencia nunca educa, siempre escala. Lo agredieron a piedrazos, y eso está mal. Pero también está mal que quien debe dar el ejemplo elija la agresión como modo de gobernar".
"La violencia que se siembra, se multiplica. Y hay responsabilidad en frenarla. Ser madre me enseñó que las palabras educan. Decir 'son discapacitados' como ofensa no sólo lastima, hieren más de lo que creemos", indicó.
"Necesitamos líderes que hablen con respeto y humanidad, no con violencia. Las palabras importan. La ternura importa", cerró.
Polémica en el oficialismo: Pagano vinculó a Francos con las grabaciones de Spagnuolo
La diputada de Coherencia señaló directamente al jefe de Gabinete y aseguró que existe una “guerra de espionaje” dentro del oficialismo.
Avance en Diputados: Ferraro presidirá la Comisión $LIBRA
Se armó la Comisión por el escándalo $LIBRA: Ferraro la preside y ya tiene fecha de reunión todos los martes a las 16hs. Mirá quienes la conforman.
“El oficialismo asfalta el regreso del justicialismo”, lanzó De Loredo
El legislador radical acusó al Gobierno de “peronizar” el gabinete y dividir el bloque oficialista. Por su lado, el funcionario defendió, entre otras cuestiones, la política económica.
“¿No hay plata para discapacidad pero sí para la cometa?”: Luis Juez liquidó al Gobierno
El legislador cordobés apuntó contra la gestión de Milei tras la filtración de audios que mencionan presuntos pedidos de sobornos. Su reclamo se da luego de haber acompañado proyectos de emergencia en discapacidad y salud pediátrica.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
La Plata: Fuerza Patria afianza el trabajo con comerciantes y destaca la recuperación del espacio público
Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata recorrieron los centros comerciales de calle 8, 9 y 12, donde dialogaron con comerciantes, destacaron los avances en el ordenamiento urbano y reafirmaron su compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad.
Encuesta muestra cómo impactó el caso Spagnuolo en el Gobierno
El caso Spagnuolo golpeó de lleno al Gobierno libertario: una encuesta revela qué piensa hoy la gente de Milei y quién aparece primero en escena.