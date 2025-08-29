La Provincia de Buenos Aires dispuso un paquete de medidas para que el próximo 7 de septiembre, día en que los bonaerenses irán a las urnas para elegir representantes provinciales y municipales, las personas con discapacidad puedan votar con autonomía y seguridad.

La Resolución N°156/2025 de la Junta Electoral fijó el marco del programa “Voto Accesible” e introdujo dispositivos concretos para eliminar barreras en los establecimientos de votación.

Cuartos Oscuros Accesibles y móviles

El eje de la normativa es la incorporación del Cuarto Oscuro Accesible (COA): un espacio acondicionado, preferentemente en planta baja o en la mesa más cercana al ingreso, sin obstáculos, para que el votante emita su sufragio de manera cómoda y segura.

Cuando no existan locales aptos, la Junta habilitará el uso de Cuartos Oscuros Móviles (COM), que deberán contar con porta boletas para garantizar el mismo nivel de accesibilidad.

Responsabilidades y logística

La resolución asigna al Delegado Electoral la responsabilidad de habilitar, al menos, un COA por establecimiento. Además, la Junta ordenó la elaboración de directivas específicas para el Comando Electoral Provincial, que deberá garantizar entornos accesibles, asistencia personalizada y capacitación en inclusión para autoridades y delegados.

Asistencia en la mesa y derechos

Quienes tengan una limitación física permanente o transitoria, o sean no videntes, podrán solicitar voto asistido. Esa ayuda podrá ser brindada por una persona de confianza (debidamente identificada), por la autoridad de mesa o incluso por un perro guía o de asistencia.

Si el elector concurre en soledad, podrá pedir colaboración al presidente de mesa o a los fiscales; uno de ellos deberá acompañarlo hasta que quede en condiciones de votar en forma secreta. La persona auxiliar solo podrá asistir a un elector por mesa.

La normativa también prevé prioridad para votar sin hacer fila y establece que no es obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder a estas facilidades.

El Presidente de Mesa, en todos los casos, está obligado a asegurar un trato respetuoso y garantizar la confidencialidad del sufragio.

Qué se vota el 7 de septiembre

Ese día se renovarán 69 bancas en la Legislatura provincial (46 en Diputados y 23 en el Senado). También se elegirán concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

A diferencia de los comicios nacionales del 26 de octubre, donde debutará la Boleta Única de Papel, en la Provincia se utilizará el sistema tradicional de boleta partidaria.

Para emitir el voto solo se requiere estar inscripto en el padrón, presentar el último DNI vigente y tener la edad mínima: 16 años para ciudadanos argentinos y 18 para migrantes.

La campaña “Voto Accesible” apunta además a que la información sobre lugar de votación, escuela, mesa y número de orden esté disponible en formatos claros y accesibles en el sitio oficial de las Elecciones Bonaerenses.