El PRO enfrenta un nuevo capítulo de crisis interna. El diputado y vicepresidente del partido, Damián Arabia, denunció públicamente que el secretario general del espacio, Facundo Pérez Carletti, le pidió la renuncia a su cargo por su cercanía con el gobierno de Javier Milei.

En un extenso descargo publicado en su cuenta oficial de X, Arabia relató: “Ayer recibí un llamado del Secretario General del PRO, pidiéndome que renuncie a la vicepresidencia del partido. El argumento fue que consideraban que yo ya no participaba y había elegido otro camino”.

Arabia, dirigente cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que siempre respaldó el rumbo del partido en el Congreso: “Le recordé que en el 70% del padrón del país el PRO acompaña a La Libertad Avanza, decisión que promoví y apoyo fervientemente para que todos juntos venzamos al kirchnerismo”.

Además, apuntó directamente contra Pérez Carletti al afirmar que nunca fue convocado a las decisiones internas y que, tras marcar sus diferencias, "me insultó y me cortó".





La respuesta de Pérez Carletti: “Cinco minutos de fama”

El candidato a senador nacional no dejó pasar las acusaciones y respondió también por redes sociales. “Revelar una conversación privada habla mal de vos y también de la necesidad que tenés de cinco minutos de fama”, lanzó Pérez Carletti.

Luego confirmó que efectivamente le pidió la renuncia al bullrichista: “Te pedí que des un paso al costado ya que públicamente dijiste que el PRO ‘no existe más’. Entiendo que no es coherente seguir siendo autoridad de un partido que no te representa”.

Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO.



La disputa entre Arabia y Pérez Carletti refleja el trasfondo de un PRO dividido. Pérez Carletti ya anticipó que el verdadero debate llegará después de las elecciones de medio término: “El PRO tendrá un profundo debate de cara al 2027 y no se va a poder estar de los dos lados del mostrador”.

