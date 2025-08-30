En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno nacional enfrenta un nuevo frente de tormenta: la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia. Las grabaciones, difundidas en redes sociales bajo la consigna “la puntita”, habrían sido registradas en una oficina pública y muestran a la funcionaria llamando a la unidad y defendiendo su nivel de trabajo en la Casa Rosada.

Los audios de Karina Milei

Los fragmentos difundidos tienen apenas seis y nueve segundos de duración, aunque se asegura que existirían hasta 50 minutos de material. En ellos, la voz atribuida a Milei afirma: “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”. En otro pasaje, reprocha la supuesta falta de compromiso de algunos funcionarios, contrastando con su rutina: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Aunque breves, las grabaciones generan ruido interno en un oficialismo que ya estaba bajo presión por las acusaciones contra Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, quien lo vinculó directamente a un esquema de presunto cobro de coimas junto con Eduardo “Lule” Menem.

La reacción oficial

El vocero presidencial Manuel Adorni rompió el silencio más de seis horas después de la difusión de los audios. Lo hizo a través de X, donde escribió: “Si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

En la misma línea, Adorni advirtió que la aparición de este material a solo diez días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires confirma que se trata de “una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

Una interna que se expone

La aparición de las grabaciones no solo expuso la vulnerabilidad de la seguridad en la Rosada, sino que también reavivó la interna libertaria. Karina Milei pidió unidad, pero la reacción dentro del oficialismo estuvo lejos de esa imagen: mensajes tardíos, diferencias en la estrategia de defensa y silencio de los sectores más cercanos a “Las Fuerzas del Cielo”.

Según reconstrucciones periodísticas, en el propio oficialismo admiten temores a que aparezcan más audios e incluso videos comprometedores, lo que dificulta un respaldo cerrado a la secretaria general. “Se tendría que haber hecho una mejor defensa, se demoró demasiado”, reconoció en off un dirigente de La Libertad Avanza de la tercera sección electoral.

Temor en la previa electoral

El impacto de las filtraciones ocurre en un momento crítico: el 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas bonaerenses y el 26 de octubre el test nacional. En el Gobierno saben que las dudas que crecen en el electorado pueden golpear la imagen de Javier Milei, que ya sufrió una caída de diez puntos en los últimos meses, según diversas encuestas internas.

La preocupación escaló al punto de convocar una reunión de emergencia en Casa Rosada entre Adorni, el asesor Santiago Caputo y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio. Allí se analizó cómo contener el daño y reforzar los mecanismos de seguridad para evitar nuevas filtraciones.

Mientras tanto, Karina Milei guarda silencio público. Su voz, sin embargo, ya se escucha en el centro de un escándalo que sacude al corazón del poder libertario y que amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos de esta joven gestión.