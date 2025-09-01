Mayra Mendoza: "A tres años del intento de asesinato de CFK, seguimos exigiendo justicia"
La mandamás de Quilmes y candidata a diputada bonaerense por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza, dijo que "Defender a Cristina es defender a la Argentina, es defender a nuestro pueblo".Municipales01 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"A tres años del intento de asesinato de CFK, seguimos exigiendo justicia y que se investigue a los verdaderos responsables. Cristina lo dijo con claridad: 'no vienen por mí, vienen por el pueblo'. Y hoy lo vemos en la represión a los jubilados, en el ajuste brutal sobre las personas con discapacidad, la salud y la educación, en los trabajadores despedidos y en las familias que quedan a la deriva. Defender a Cristina es defender a la Argentina, es defender a nuestro pueblo", dijo Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, desde sus redes sociales.
¿Qué fue lo que pasó el 1 de septiembre del 2022?
El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner tuvo lugar el jueves 1 de septiembre de 2022 a las 20:52, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
El atacante fue Fernando André Sabag Montiel, quien apuntó con una pistola Bersa del calibre 7.65 mm, con munición real en su cargador contra la por entonces vicepresidenta de la Nación Argentina. El sujeto gatilló en dos ocasiones frente a la vicepresidenta, pero los disparos no se produjeron.
"Predican transparencia y practican oscurantismo"
Por otro lado, desde redes Mayra apuntó contra el gobierno nacional: "Estamos ante un gobierno corrupto por donde se lo mire, desde Karina Milei hasta Toto Caputo. Desde las coimas en Andis hasta el carry trade. Es un modelo corrupto en sí que hace daño al pueblo en cualquiera de sus formas", sostuvo.
Recorrida por obras
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la candidata a 1ª Concejala de Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, realizaron este sábado una recorrida por el barrio Dreymar, de Quilmes Oeste, el centro de San Francisco Solano, y la feria de Ezpeleta, donde dialogaron con los vecinos y comerciantes acerca de las obras que se están ejecutando en las distintas zonas y la importancia de ir a votar en septiembre y en octubre por Fuerza Patria.
“Seguimos caminando las calles de Quilmes puerta a puerta, porque creemos en la fuerza de las verdaderas redes sociales: el diálogo cara a cara con nuestros vecinos y vecinas. Cada conversación reafirma lo mismo: que no nos resignamos al abandono ni al ajuste, que tenemos un proyecto que transforma la vida cotidiana y que cuenta con la fuerza de la militancia y la esperanza del pueblo. Este 7 de septiembre y el 26 de octubre llenemos las urnas de votos con la bandera argentina, para seguir defendiendo la dignidad y el futuro de Quilmes”, sostuvo Mayra, candidata a 3ª Diputada Provincial por la Tercera sección electoral, acompañada por candidatos a concejales de Fuerza Patria Quilmes.
Y aseguró: “En este último sábado de campaña, seguimos pidiendo el acompañamiento a Fuerza Patria en Quilmes y en toda la provincia. En el diálogo con vecinos y vecinas, encontramos la preocupación y el temor por un gobierno como el de Javier Milei, que les hace la vida cada día más difícil, pero también la vocación por usar el voto para dar un mensaje que ponga límites y reconstruya la esperanza: a eso nos debemos como militantes políticos y vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad”.
Finalmente, Mayra recorrió la feria de Ezpeleta, donde llamó a votar por los candidatos de Fuerza Patria Quilmes para darle continuidad a las mejoras en el barrio y ponerle un freno a las políticas del gobierno de Javier Milei.
