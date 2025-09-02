La provincia de Buenos Aires se prepara para una de las jornadas más relevantes del calendario electoral: este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en el distrito más poblado del país, con un despliegue logístico y de seguridad de magnitud.

Un operativo masivo en territorio bonaerense

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, aseguró que el objetivo central es que los comicios se desarrollen “sin conmoción, de manera transparente y en paz”. Para ello, la Junta Electoral bonaerense coordinará el proceso junto al Juzgado Federal N°1, el Ministerio de Gobierno, el Comando Electoral Provincial, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino, responsable del traslado del material.

En total, se habilitarán 1.934 locales de votación, en su mayoría escuelas, con 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio. El despliegue comenzará el sábado con la entrega de urnas y documentación a los delegados electorales. Desde la noche previa, cada establecimiento quedará bajo custodia.

Seguridad reforzada y triple chequeo de mesas

El operativo contará con 34.778 policías, de los cuales 28.778 pertenecen a la Bonaerense. Un total de 9.775 estarán dentro de los locales, 13.866 en el exterior, 1.230 en tareas de conducción y 1.500 conformarán una reserva. A esto se suman 6.000 efectivos federales, entre Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.

Una de las principales novedades es la implementación de un sistema de “triple chequeo” digital, que permitirá verificar en tiempo real la apertura de todas las mesas mediante una aplicación web. Según explicó Bianco, la herramienta busca garantizar mayor transparencia y control.

El reporte será realizado por tres actores: el delegado electoral, los fiscales partidarios y el personal policial asignado. Toda la información se centralizará en el Comando Electoral, que montó pantallas de monitoreo en la sede del 911 en La Plata.

Protocolo para el faltante de boletas

La Junta Electoral, presidida por Hilda Kogan, también aprobó un protocolo para resolver faltantes de boletas. Aunque la reposición sigue siendo responsabilidad exclusiva de los partidos, cada local contará con una “bolsa de contingencia” con boletas de todas las agrupaciones, que podrá usarse de manera transitoria hasta que el faltante sea subsanado.

La norma establece que, en caso de detectarse faltantes, primero deberá reponerse mediante fiscales de mesa o generales. Si esto no ocurre, el delegado electoral podrá disponer de las boletas de contingencia y notificar a los apoderados partidarios. Mientras tanto, la votación no se interrumpirá.

Transporte gratuito y horarios clave

Según la resolución 231/2025 del Ministerio de Transporte, el transporte público automotor y fluvial será gratuito durante toda la jornada del domingo, con el fin de facilitar la participación ciudadana.

Los comicios abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18 horas. Sin embargo, quienes estén en la fila a esa hora podrán ingresar para emitir su voto.

Resultados y escrutinio

El escrutinio provisorio se conocerá recién a partir de las 21 del domingo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Código Electoral. Antes de ese horario no se podrán difundir ni resultados parciales ni encuestas de boca de urna.

El escrutinio definitivo, en tanto, comenzará cinco días después, a cargo de la Junta Electoral bonaerense.

Los bonaerenses están llamados a elegir 46 diputados provinciales, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un padrón habilitado de 14.376.592 votantes.