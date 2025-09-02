—Este domingo la provincia votará en comicios desdoblados de los nacionales. ¿Qué impacto político y electoral cree que tendrá esta decisión?

Me parece que fue lo más acertado que se pudo hacer. Hoy estamos discutiendo los problemas seccionales y municipales, que no siempre coinciden con las necesidades que se plantean a nivel nacional. Nosotros, como intendentes, enfrentamos problemáticas muy distintas, incluso entre municipios y secciones. Y está bien que esas discusiones tengan su propio espacio electoral.

—En Casares finalmente se logró una lista de unidad en tiempo récord, encabezada por Ana Laffont. ¿Cómo fue el proceso de negociación para llegar a ese acuerdo?

Fue un entendimiento rápido. Yo pertenezco al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), pero enseguida nos reunimos con el Frente Renovador y La Cámpora y logramos un acuerdo. En el caso de los consejeros escolares se repartió de manera equilibrada. Así conformamos una lista de unidad y hoy estamos trabajando todos juntos.

—¿Qué significa para usted, como intendente, mostrar este frente cohesionado en un contexto electoral tan álgido?

Es fundamental. El peronismo tiene banderas muy claras: nos podemos correr un poco a la izquierda o a la derecha, pero esas banderas son las mismas y nos unen. La oposición también tiene una bandera clara, que es el antiperonismo. En nuestra historia reciente, Néstor y Cristina fueron quienes volvieron a darle contenido a un verdadero proyecto peronista. Y desde entonces, la disputa política en la Argentina sigue siendo la misma: peronismo o antiperonismo, aunque le quieran poner otros nombres.

Stadnik junto a los candidatos Ana Laffont y José Luis Perinasso.

—De cara al próximo domingo, ¿cuál es el mensaje principal que quiere transmitir a los vecinos de Casares?

Que necesitamos un Concejo Deliberante que acompañe nuestra gestión. Los concejales de la oposición votaron sistemáticamente en contra de proyectos y obras muy importantes, con argumentos rebuscados. Si hubiéramos tenido que gobernar con un Concejo en contra, no habríamos podido concretar la cantidad de obras que hicimos en estos 13 años y medio.

Casares hoy se caracteriza justamente por eso: por la gran cantidad de obras. Nosotros transformamos la ciudad: tenemos un hospital modelo, todas las escuelas del distrito en óptimas condiciones, fuimos la primera ciudad de la provincia en alcanzar el 100% de agua potable y cloacas, inauguramos accesos con características de autovía, avanzamos con viviendas y garantizamos derechos en salud, educación y seguridad. El pueblo creció y se expandió muchísimo. Lo que les pido a los vecinos es que, si quieren seguir en esa dirección, nos acompañen.

—Por último, Daniel, este domingo se vota en un contexto difícil, con el distrito afectado por las inundaciones. ¿Cómo influye esto?



Sí, llegamos a la elección con todo el partido inundado. En lo que va del año cayeron más de 1.300 milímetros de lluvia, cuando el promedio anual es de 800. Es una situación extraordinaria. Y lamentablemente, la oposición, que no tiene códigos, ha usado la inundación como bandera política para criticar al oficialismo.