Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja

Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.

Encuestas02 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Kicillof Axel
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma ventaja y crece la tensión electoral

A días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, una nueva encuesta de la consultora Aresco genera revuelo en el tablero político: la contienda entre el peronismo y la derecha libertaria se define voto a voto.

A días del domingo: escenario ajustado y final abierto

El sondeo, realizado sobre más de 6 mil casos y finalizado el pasado 27 de agosto, marca una pelea milimétrica entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, que se disputan el liderazgo con una mínima diferencia.

La consultora califica el escenario como de “paridad”, aunque con una leve inclinación a favor de una de las fuerzas. Pero lo más llamativo es que hay factores que podrían dar vuelta los números en las urnas.

Lo que no mide la encuesta: abstención y arrastre

Más allá de los porcentajes, el informe advierte sobre dos elementos clave que podrían modificar el resultado:

Alta abstención: el nivel de participación electoral sigue siendo una incógnita, y podría beneficiar a quien logre movilizar más votantes.
Arrastre de boletas: la encuesta no contempla el impacto de las candidaturas nacionales o locales, lo que podría inclinar la balanza a último momento.

Estos puntos son esenciales para entender por qué, aunque los números muestran una ligera ventaja, nada está definido.

Milei Javier

El resto del mapa: izquierda firme y nuevas fuerzas en carrera

Por fuera del duelo principal, otras fuerzas también juegan su partido. La izquierda mantiene una base estable de apoyo, y nuevas propuestas como Somos Buenos Aires se posicionan en el radar del electorado, aunque aún lejos de la pelea por el primer puesto.

Clima de campaña: cierre tenso y expectativa total

Con un clima político en ebullición, los últimos días de campaña se viven con intensidad. La paridad detectada por Aresco pone a todos los equipos en modo ofensiva, mientras crecen las especulaciones sobre cómo influirán los indecisos y el voto joven en el resultado final.

En definitiva, la provincia de Buenos Aires llega al domingo en un escenario de máxima tensión electoral, donde cada voto cuenta y donde una encuesta más puede cambiarlo todo.

¿Considera que el escándalo del cobro de supuestas coimas le puede hacer perder las elecciones a La Libertad Avanza?

Si

No

No sabe

