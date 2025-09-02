Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.Encuestas02 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
A días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, una nueva encuesta de la consultora Aresco genera revuelo en el tablero político: la contienda entre el peronismo y la derecha libertaria se define voto a voto.
A días del domingo: escenario ajustado y final abierto
El sondeo, realizado sobre más de 6 mil casos y finalizado el pasado 27 de agosto, marca una pelea milimétrica entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, que se disputan el liderazgo con una mínima diferencia.
La consultora califica el escenario como de “paridad”, aunque con una leve inclinación a favor de una de las fuerzas. Pero lo más llamativo es que hay factores que podrían dar vuelta los números en las urnas.
Lo que no mide la encuesta: abstención y arrastre
Más allá de los porcentajes, el informe advierte sobre dos elementos clave que podrían modificar el resultado:
Alta abstención: el nivel de participación electoral sigue siendo una incógnita, y podría beneficiar a quien logre movilizar más votantes.
Arrastre de boletas: la encuesta no contempla el impacto de las candidaturas nacionales o locales, lo que podría inclinar la balanza a último momento.
Estos puntos son esenciales para entender por qué, aunque los números muestran una ligera ventaja, nada está definido.
El resto del mapa: izquierda firme y nuevas fuerzas en carrera
Por fuera del duelo principal, otras fuerzas también juegan su partido. La izquierda mantiene una base estable de apoyo, y nuevas propuestas como Somos Buenos Aires se posicionan en el radar del electorado, aunque aún lejos de la pelea por el primer puesto.
Clima de campaña: cierre tenso y expectativa total
Con un clima político en ebullición, los últimos días de campaña se viven con intensidad. La paridad detectada por Aresco pone a todos los equipos en modo ofensiva, mientras crecen las especulaciones sobre cómo influirán los indecisos y el voto joven en el resultado final.
En definitiva, la provincia de Buenos Aires llega al domingo en un escenario de máxima tensión electoral, donde cada voto cuenta y donde una encuesta más puede cambiarlo todo.
Encuesta: el impacto total del caso coimas en el electorado
A días de las elecciones, una encuesta del CEOP revela el peor momento del oficialismo: baja en la imagen presidencial, fuerte malestar social y pérdida de apoyo en su base electoral.
Escándalo ANDIS: Encuesta revela qué piensa la gente sobre los Milei, los Menem y las elecciones
El escándalo por presuntas coimas en ANDIS sacude al oficialismo y enciende alarmas en su base electoral. Analistas advierten sobre el impacto político.
Ranking de senadores: los mejores y los peores de agosto
CB Consultora midió a todos los senadores del país: algunos suben, otros se desploman. El top 3, los peores y la senadora que nadie conoce.
Encuesta expone caída de Milei y miedo a fraudes masivos
Una nueva encuesta expone un clima de pesimismo social, crisis institucional y caída de expectativas económicas en Argentina. Enterate todos los números.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Encuesta: el impacto total del caso coimas en el electorado
A días de las elecciones, una encuesta del CEOP revela el peor momento del oficialismo: baja en la imagen presidencial, fuerte malestar social y pérdida de apoyo en su base electoral.
Entrevista GLP. “Me allanaron como si fuera narco": vecina de Pringles denuncia "abuso de poder" del intendente Matzkin por un comentario en Facebook
La vecina Evangelina Bello se convirtió en protagonista de un insólito conflicto judicial: un comentario en Facebook derivó en un allanamiento a su casa y una causa penal impulsada por el intendente Lisandro Matzkin por "amenazas simples". "Intentaron callarme y asustarme", afirmó.