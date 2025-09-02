Golía: “Nos alegra ir mejorando los servicios y dales respuestas a los vecinos”
El jefe comunal supervisó la llegada de nuevos contenedores que se suman al programa de Presupuesto Participativo y formó parte de la apertura oficial de la 45º Expo Rural de Chacabuco.Municipales02 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Chacabuco, Darío Golía, visitó el corralón municipal donde supervisó la llegada de contenedores de residuos domiciliarios adquiridos en el marco del programa Presupuesto Participativo. Estos recipientes serán distribuidos en los próximos días en los lugares solicitados por los vecinos en las distintas jornadas organizadas por la Subsecretaría de Presupuesto Participativo.
Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por Juan Pablo Correas, subsecretario de Presupuesto Participativo; Gloria Nievas; Patricia Sorichillo, secretaria de Obras Públicas; Yesica Larribité; Raúl Sosa, subsecretario de Servicios Públicos; y David Bertarini.
Golía destacó que a través de este programa se concretaron obras como cuadras de iluminación LED, colocación de piedra en calles periféricas y entrega de contenedores para residuos. “La llegada de estos nuevos viene a reforzar la cantidad colocada y van a ser distribuidos en calles que fueron pedidos en su momento en las asambleas barriales. Nos alegra ir mejorando los servicios, pero también poder ir dándoles respuestas a los vecinos”, expresó.
Por su parte, Correas subrayó el valor del trabajo comunitario impulsado por el Presupuesto Participativo: “Es un programa hermoso, que nos dio muchas satisfacciones. En cada asamblea se notó el respeto de los vecinos”. Además, agradeció a la Secretaría de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Servicios Públicos por canalizar y ejecutar las solicitudes realizadas por la comunidad.
Presencia en la 45º Expo Rural de Chacabuco
En paralelo a estas actividades, el intendente Golía participó del acto inaugural de la 45º Expo Rural de Chacabuco, donde brindó un discurso a los presentes y luego recorrió los stands junto a productores, emprendedores y vecinos de la región.
“Primero quiero agradecer a la Sociedad Rural por la invitación, por permitirme ser parte de este encuentro. También agradecer el respeto, la convivencia y el trabajo conjunto que hemos tenido todo este tiempo, queremos seguir construyendo puentes y lazos de colaboración”, manifestó Golía en el inicio de su intervención.
El jefe comunal hizo referencia al desarrollo histórico del sector productivo local citando al profesor Oscar Ricardo Meli: “Por 1865, había una preexistencia de 40 explotaciones rurales, productivas, cuando estas tierras, hasta ese momento inhóspitas, se empezaban a poblar. Era el ganado en ese momento lo que imperaba. Con el tiempo, eso se fue transformando, siendo agricultura mayoritariamente, con el trigo y el maíz primero, luego con la soja. Y también, el campo y la industria, empujando para el sector productivo, incorporando valor agregado y eso es lo que aspiramos a desarrollar para Chacabuco”.
En su discurso, Golía también resaltó el rol de la educación y la innovación para el crecimiento local: “El desarrollo, la innovación, la tecnología van de la mano del crecimiento y el desarrollo de una comunidad. Por eso apuntamos también junto a la UTN carreras que tengan que ver con lo productivo para Chacabuco”.
El acto contó además con las palabras del presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco, Alejandro Sciarretta, y del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. Tras los discursos, el intendente y las autoridades realizaron una recorrida por el predio, donde dialogaron con productores y emprendedores.
Gray recorrió obras de la Unidad Sanitaria N°25
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió las obras que se desarrollan en las nuevas instalaciones de la Unidad Sanitaria N° 25, que funcionará dentro del predio del Centro Logístico Municipal.
El festival del café marplatense ya tiene fecha confirmada
Esta vez tendrá una nueva locación: los alrededores del Museo Castagnino. Contará con la participación de más de 40 cafeterías y se podrá disfrutar de 16:00 a 21:00.
Cirugías más seguras y rápidas: Trenque Lauquen marca un hito con la impresión 3D
Gracias a la inversión municipal y al trabajo de un equipo interdisciplinario, la planificación con modelos 3D se convirtió en una herramienta clave que coloca a la salud pública local a la altura de los mejores centros del país.
Malvinas Argentinas avanza con obras estratégicas: seguridad y espacio público renovado
El intendente supervisó la etapa final de construcción del nuevo Cuartel Central de Bomberos y acompañó la inauguración de la Plaza Central de Tortuguitas, dos intervenciones que fortalecen la seguridad y la vida comunitaria.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Encuesta: el impacto total del caso coimas en el electorado
A días de las elecciones, una encuesta del CEOP revela el peor momento del oficialismo: baja en la imagen presidencial, fuerte malestar social y pérdida de apoyo en su base electoral.
Entrevista GLP. “Me allanaron como si fuera narco": vecina de Pringles denuncia "abuso de poder" del intendente Matzkin por un comentario en Facebook
La vecina Evangelina Bello se convirtió en protagonista de un insólito conflicto judicial: un comentario en Facebook derivó en un allanamiento a su casa y una causa penal impulsada por el intendente Lisandro Matzkin por "amenazas simples". "Intentaron callarme y asustarme", afirmó.