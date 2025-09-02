El intendente de Chacabuco, Darío Golía, visitó el corralón municipal donde supervisó la llegada de contenedores de residuos domiciliarios adquiridos en el marco del programa Presupuesto Participativo. Estos recipientes serán distribuidos en los próximos días en los lugares solicitados por los vecinos en las distintas jornadas organizadas por la Subsecretaría de Presupuesto Participativo.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por Juan Pablo Correas, subsecretario de Presupuesto Participativo; Gloria Nievas; Patricia Sorichillo, secretaria de Obras Públicas; Yesica Larribité; Raúl Sosa, subsecretario de Servicios Públicos; y David Bertarini.

Golía destacó que a través de este programa se concretaron obras como cuadras de iluminación LED, colocación de piedra en calles periféricas y entrega de contenedores para residuos. “La llegada de estos nuevos viene a reforzar la cantidad colocada y van a ser distribuidos en calles que fueron pedidos en su momento en las asambleas barriales. Nos alegra ir mejorando los servicios, pero también poder ir dándoles respuestas a los vecinos”, expresó.

Por su parte, Correas subrayó el valor del trabajo comunitario impulsado por el Presupuesto Participativo: “Es un programa hermoso, que nos dio muchas satisfacciones. En cada asamblea se notó el respeto de los vecinos”. Además, agradeció a la Secretaría de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Servicios Públicos por canalizar y ejecutar las solicitudes realizadas por la comunidad.

Presencia en la 45º Expo Rural de Chacabuco

En paralelo a estas actividades, el intendente Golía participó del acto inaugural de la 45º Expo Rural de Chacabuco, donde brindó un discurso a los presentes y luego recorrió los stands junto a productores, emprendedores y vecinos de la región.

“Primero quiero agradecer a la Sociedad Rural por la invitación, por permitirme ser parte de este encuentro. También agradecer el respeto, la convivencia y el trabajo conjunto que hemos tenido todo este tiempo, queremos seguir construyendo puentes y lazos de colaboración”, manifestó Golía en el inicio de su intervención.

El jefe comunal hizo referencia al desarrollo histórico del sector productivo local citando al profesor Oscar Ricardo Meli: “Por 1865, había una preexistencia de 40 explotaciones rurales, productivas, cuando estas tierras, hasta ese momento inhóspitas, se empezaban a poblar. Era el ganado en ese momento lo que imperaba. Con el tiempo, eso se fue transformando, siendo agricultura mayoritariamente, con el trigo y el maíz primero, luego con la soja. Y también, el campo y la industria, empujando para el sector productivo, incorporando valor agregado y eso es lo que aspiramos a desarrollar para Chacabuco”.

En su discurso, Golía también resaltó el rol de la educación y la innovación para el crecimiento local: “El desarrollo, la innovación, la tecnología van de la mano del crecimiento y el desarrollo de una comunidad. Por eso apuntamos también junto a la UTN carreras que tengan que ver con lo productivo para Chacabuco”.

El acto contó además con las palabras del presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco, Alejandro Sciarretta, y del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. Tras los discursos, el intendente y las autoridades realizaron una recorrida por el predio, donde dialogaron con productores y emprendedores.