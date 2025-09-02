Gray recorrió obras de la Unidad Sanitaria N°25

“Las nuevas instalaciones de esta unidad sanitaria permitirán aumentar la capacidad de atención del servicio de salud para las vecinas y los vecinos de la localidad de 9 de Abril. Además, estamos poniendo en valor las dependencias que funcionan en el Centro Logístico Municipal, para facilitar a la población el acceso a diferentes servicios y trámites”, expresó Fernando Gray.

Detalles de los trabajos

Los trabajos consisten en la construcción de tres consultorios, enfermería, depósito de farmacia, un sector para residuos patológicos y un nuevo sistema de reservorio de agua y tratamiento de efluentes cloacales. Además, se realizará la refacción de estructuras existentes en el predio como techos, cielorrasos, pisos, mamposterías y revestimientos.

También se llevará adelante la ampliación de los baños que serán adaptados para personas con movilidad reducida y la remodelación de diferentes espacios que se utilizarán como áreas de recepción y administración.

Las tareas contemplan la instalación de equipos de aire acondicionado, oxígeno y gases medicinales para los consultorios y la enfermería, mejoras en los accesos, la edificación de las veredas, trabajos de pintura interior y exterior en la totalidad del edificio y la renovación de la instalación eléctrica.

Asimismo, la puesta en valor incluirá nueva iluminación LED, equipamiento —escritorios, muebles y sillas para el personal, asientos en la sala de espera y camillas para el área de ginecología y el resto de los consultorios, entre otros elementos —, mobiliario urbano en el exterior para el uso del público y señalética.