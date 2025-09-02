Gray recorrió obras de la Unidad Sanitaria N°25
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió las obras que se desarrollan en las nuevas instalaciones de la Unidad Sanitaria N° 25, que funcionará dentro del predio del Centro Logístico Municipal.Municipales02 de septiembre de 2025Soledad Castellano
“Las nuevas instalaciones de esta unidad sanitaria permitirán aumentar la capacidad de atención del servicio de salud para las vecinas y los vecinos de la localidad de 9 de Abril. Además, estamos poniendo en valor las dependencias que funcionan en el Centro Logístico Municipal, para facilitar a la población el acceso a diferentes servicios y trámites”, expresó Fernando Gray.
Detalles de los trabajos
Los trabajos consisten en la construcción de tres consultorios, enfermería, depósito de farmacia, un sector para residuos patológicos y un nuevo sistema de reservorio de agua y tratamiento de efluentes cloacales. Además, se realizará la refacción de estructuras existentes en el predio como techos, cielorrasos, pisos, mamposterías y revestimientos.
También se llevará adelante la ampliación de los baños que serán adaptados para personas con movilidad reducida y la remodelación de diferentes espacios que se utilizarán como áreas de recepción y administración.
Las tareas contemplan la instalación de equipos de aire acondicionado, oxígeno y gases medicinales para los consultorios y la enfermería, mejoras en los accesos, la edificación de las veredas, trabajos de pintura interior y exterior en la totalidad del edificio y la renovación de la instalación eléctrica.
Asimismo, la puesta en valor incluirá nueva iluminación LED, equipamiento —escritorios, muebles y sillas para el personal, asientos en la sala de espera y camillas para el área de ginecología y el resto de los consultorios, entre otros elementos —, mobiliario urbano en el exterior para el uso del público y señalética.
Golía: “Nos alegra ir mejorando los servicios y dales respuestas a los vecinos”
El jefe comunal supervisó la llegada de nuevos contenedores que se suman al programa de Presupuesto Participativo y formó parte de la apertura oficial de la 45º Expo Rural de Chacabuco.
El festival del café marplatense ya tiene fecha confirmada
Esta vez tendrá una nueva locación: los alrededores del Museo Castagnino. Contará con la participación de más de 40 cafeterías y se podrá disfrutar de 16:00 a 21:00.
Cirugías más seguras y rápidas: Trenque Lauquen marca un hito con la impresión 3D
Gracias a la inversión municipal y al trabajo de un equipo interdisciplinario, la planificación con modelos 3D se convirtió en una herramienta clave que coloca a la salud pública local a la altura de los mejores centros del país.
Malvinas Argentinas avanza con obras estratégicas: seguridad y espacio público renovado
El intendente supervisó la etapa final de construcción del nuevo Cuartel Central de Bomberos y acompañó la inauguración de la Plaza Central de Tortuguitas, dos intervenciones que fortalecen la seguridad y la vida comunitaria.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Encuesta: el impacto total del caso coimas en el electorado
A días de las elecciones, una encuesta del CEOP revela el peor momento del oficialismo: baja en la imagen presidencial, fuerte malestar social y pérdida de apoyo en su base electoral.
Entrevista GLP. “Me allanaron como si fuera narco": vecina de Pringles denuncia "abuso de poder" del intendente Matzkin por un comentario en Facebook
La vecina Evangelina Bello se convirtió en protagonista de un insólito conflicto judicial: un comentario en Facebook derivó en un allanamiento a su casa y una causa penal impulsada por el intendente Lisandro Matzkin por "amenazas simples". "Intentaron callarme y asustarme", afirmó.