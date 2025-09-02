Gray recorrió obras de la Unidad Sanitaria N°25

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió las obras que se desarrollan en las nuevas instalaciones de la Unidad Sanitaria N° 25, que funcionará dentro del predio del Centro Logístico Municipal.

Municipales02 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

“Las nuevas instalaciones de esta unidad sanitaria permitirán aumentar la capacidad de atención del servicio de salud para las vecinas y los vecinos de la localidad de 9 de Abril. Además, estamos poniendo en valor las dependencias que funcionan en el Centro Logístico Municipal, para facilitar a la población el acceso a diferentes servicios y trámites”, expresó Fernando Gray.

Detalles de los trabajos

Los trabajos consisten en la construcción de tres consultorios, enfermería, depósito de farmacia, un sector para residuos patológicos y un nuevo sistema de reservorio de agua y tratamiento de efluentes cloacales. Además, se realizará la refacción de estructuras existentes en el predio como techos, cielorrasos, pisos, mamposterías y revestimientos. 

También se llevará adelante la ampliación de los baños que serán adaptados para personas con movilidad reducida y la remodelación de diferentes espacios que se utilizarán como áreas de recepción y administración.

Las tareas contemplan la instalación de equipos de aire acondicionado, oxígeno y gases medicinales para los consultorios y la enfermería, mejoras en los accesos, la edificación de las veredas, trabajos de pintura interior y exterior en la totalidad del edificio y la renovación de la instalación eléctrica. 

Asimismo, la puesta en valor incluirá nueva iluminación LED, equipamiento —escritorios, muebles y sillas para el personal, asientos en la sala de espera y camillas para el área de ginecología y el resto de los consultorios, entre otros elementos —, mobiliario urbano en el exterior para el uso del público y señalética.

