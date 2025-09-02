El festival del café marplatense ya tiene fecha confirmada
Esta vez tendrá una nueva locación: los alrededores del Museo Castagnino. Contará con la participación de más de 40 cafeterías y se podrá disfrutar de 16:00 a 21:00.
Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) se informó que el sábado 29 de noviembre tendrá lugar la tercera edición de CAFEST, el festival que ya se convirtió en un clásico de la ciudad de Mal del Plata. En esta oportunidad, la cita será en las calles Alvear y Avenida Colón, con entrada libre y gratuita.
Los asistentes podrán disfrutar, de un lado, del sunset en la avenida y, del otro, de las vistas al mar, mientras bailan con la música de DJ’s que estarán en vivo desde los balcones del emblemático Museo Castagnino, creando un ambiente vibrante y totalmente diferente en la zona.
Con el café como protagonista, más de 40 emprendimientos cafeteros locales volverán a presentar sus propuestas con degustaciones, lanzamientos de productos, opciones gastronómicas y experiencias innovadoras.
Cabe recordar que inspirado en los coffee raves, CAFEST busca fomentar la producción local, promover el consumo consciente y posicionar a Mar del Plata como un polo gastronómico innovador, celebrando al café como un verdadero símbolo de encuentro y comunidad.
