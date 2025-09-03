Exjuez de la Corte fulmina el fallo que censura los audios

“Vergüenza ajena”: Maqueda apuntó contra el fallo que censura los audios de Karina Milei

El exvocal de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, salió con los tapones de punta tras conocerse el fallo que prohibió la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada, atribuidos a Karina Milei. En declaraciones radiales, aseguró sentir “vergüenza ajena” y habló de un caso claro de censura previa, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional.

“Estamos ante un fallo que desconoce más de 100 años de jurisprudencia en defensa de la libertad de expresión. Es gravísimo”, sentenció Maqueda en diálogo con Mitre Córdoba.

El fallo que encendió la polémica

El juez Alejandro Patricio Maraniello, del fuero Civil y Comercial Federal, hizo lugar a un pedido del Gobierno nacional para que se prohíba la difusión de los audios grabados dentro de la Casa de Gobierno. Según el fallo, la medida busca preservar la privacidad de los involucrados.

Pero para Maqueda, el texto judicial “empieza citando la jurisprudencia de la Corte sobre libertad de prensa, pero de repente da un vuelco sin explicación y concede la cautelar”. En sus palabras, “es como si el juez escribiera dos fallos distintos en uno solo”.

Sospechas de forum shopping

El exministro del máximo tribunal también denunció posibles irregularidades en la designación del juez que falló a favor del oficialismo. “Acá no hubo sorteo previo, el Gobierno se presentó directamente ante un juez civil y comercial federal. Es difícil no pensar en forum shopping”, advirtió.

Maqueda señaló que esta maniobra “revierte toda la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión” y consideró que el fallo “puede ser revertido rápidamente por una Cámara”.

La libertad de expresión en jaque

“Desde 1853 nuestra Constitución defiende la libertad de expresión y prohíbe expresamente la censura previa. Y además, desde la reforma de 1994, protege el secreto de las fuentes periodísticas”, subrayó el exjuez, quien no dudó en afirmar: “Estamos ante un caso de censura previa”.

Para Maqueda, el fallo no solo es inconstitucional, sino que también “se lleva puesto todo el andamiaje jurídico construido por la Corte en defensa de los medios y periodistas”.

El trasfondo político y el “Viva la libertad”

Maqueda fue más allá y vinculó el caso con el contexto político: “Esto es, claramente, un problema político. Quienes cierran sus actos gritando ‘¡Viva la libertad!’ ahora se olvidaron de que la libertad de expresión está por encima de todo”.

En esa línea, aseguró que “no se puede impedir la publicación de los audios” y que la medida adoptada “carece de justificación legal”.

“Una locura”: los allanamientos a periodistas

Uno de los puntos más delicados del fallo fue el pedido de allanamientos a periodistas y al canal de streaming “Carnaval”, desde donde se habrían difundido los audios.

Maqueda no dudó: “Eso es una locura. Yo sinceramente no creo que eso se conceda. Sería un escándalo institucional de proporciones”.