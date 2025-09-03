Milei se expone en un terreno peligroso para cerrar campaña
Con calles anegadas, escombros y cero iluminación, la Provincia advierte al operativo de Milei y afirma que ese predio no está para un acto con el Presidente.Política03 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El ministerio de Seguridad bonaerense, a través de Javier Alonso, lanzó una fuerte advertencia a la Casa Militar: el Club Villa Ángela, en Trujui (Moreno), “una cancha tipo potrero”, no reunía condiciones mínimas para recibir a unas 10 000 personas, y mucho menos al presidente de la Nación. La infraestructura es rudimentaria, los accesos son calles de tierra anegadas y no hay iluminación adecuada ni perímetro cercado. Además, no existen vías de escape seguras; los autos blindados podrían quedar trabados si se produce un incidente.
En el predio se detectan escombros y elementos que podrían ser usados para arrojar objetos, según un informe oficial. Parte del terreno está inundado o con pozos y con sistema de iluminación limitado, lo que agrava la situación si el evento se extiende hasta la noche, como se espera.
Accesos y evacuación complicados
El acceso al club es limitado, con solo dos calles angostas y sin asfalto que, tras las últimas lluvias, quedaron intransitables. Esto dificulta el ingreso y egreso de los asistentes y de los equipos de seguridad, además de obstaculizar cualquier evacuación rápida en caso de emergencia.
Clima político y social: precedentes de agresión en Lomas de Zamora y Corrientes
La preocupación no es solo por lo físico. El ministro Alonso rememoró que en Lomas de Zamora y en Corrientes hubo agresiones contra la comitiva oficialista —con piedras y forcejeos— que obligaron a evacuaciones de emergencia. Por eso, advirtió: “Están descuidando al presidente”.
En Trujui, el malestar crece. El ministro señaló que el puntero local repartió alimentos solo a gente vinculada al barrio y al club, generando enojo en quienes se quedaron afuera. Esa tensión social, sumada a las falencias estructurales, refuerzan los riesgos de llevar adelante el acto en ese lugar.
Respuesta de la Provincia y la Casa Militar: Advertencia oficial del ministro Alonso
Alonso informó por escrito a la Casa Militar que el predio no es apto e incluso afirmó: “Yo no lo llevaría a nuestro gobernador a ese lugar”, marcando un nivel alto de preocupación. Remarcó además que no se trata de una cuestión política, sino de alertar ante una amenaza real, tras precedentes previos.
Plan de seguridad y desgano en coordinación
Aunque reclamó un plan de seguridad más sólido, Alonso reconoció que la responsabilidad operativa recae en la Casa Militar. No obstante, la provincia reforzó el operativo: envió unidades de infantería, grupos ROP, motos de respuesta rápida, personal para vallados y control de tránsito. Aun así, advirtieron que el predio no es favorable.
Pese a las advertencias, desde La Libertad Avanza confirmaron que el acto sigue en pie. "El acto se hace", afirmaron, sin modificar el lugar. Milei será orador principal junto a su hermana Karina, José Luis Espert y Sebastián Pareja. El discurso está previsto pasada la tarde del miércoles 3 de septiembre, en el cierre final de campaña en Buenos Aires.
Moreno, parte de la Primera Sección Electoral, es clave para estas legislativas del 7 de septiembre. Allí, LLA compite voto a voto con Fuerza Patria. El acto busca energizar la base libertaria en un territorio históricamente peronista, con fuerte movilización territorial del peronismo local.
