En el Día de la Industria, un sector en crisis y sin señales de mejora

El 2 de septiembre llega con más preocupación que celebración para la industria nacional. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el escenario actual es desolador: producción en baja, empleo en caída libre y una ola de importaciones que golpea directamente al entramado productivo del país.

El informe pone el foco en la profunda recesión industrial que atraviesa la Argentina durante la gestión de Javier Milei, con datos que revelan el deterioro acelerado de uno de los motores económicos más importantes del país.

Caída de la producción, uso ocioso de maquinaria y menos empleo

La industria manufacturera, que representa un tercio del PBI y genera el 20% del empleo privado formal, muestra cifras alarmantes. En 2024, la actividad industrial cayó en promedio un 8,8% interanual. Y en lo que va de 2025, hasta junio, ya acumula una nueva caída del 3% respecto al año anterior.

El Índice de Producción Industrial manufacturero del INDEC confirma esta tendencia: en junio, la producción desestacionalizada cayó 1,2%, lo que representa un desplome del 9,1% frente al mismo mes de 2023.

Además, la Utilización de la Capacidad Instalada en la industria fue de apenas 58,8% en junio, 14,3 puntos por debajo del mismo mes del año anterior. Salvo la refinación de petróleo, todos los sectores muestran una fuerte contracción en su actividad.

Más de 39 mil puestos industriales perdidos en 18 meses

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, se destruyeron más de 39 mil empleos registrados en el sector industrial, lo que representa una caída del 3,2%. También cerraron 1.482 plantas manufactureras.

El dato no solo preocupa por la pérdida directa de fuentes de trabajo, sino por el impacto que esto tiene en regiones enteras donde la industria es el principal motor económico y social.

Aluvión importador: el mercado interno, inundado de productos extranjeros

Mientras la industria local achica su capacidad y despide trabajadores, las góndolas se llenan de productos importados. En julio de 2025, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 959 millones, con un promedio mensual de USD 890 millones, lo que implica un salto del 33,7% respecto al mismo período de 2023.

El detalle de los rubros importados muestra aumentos exponenciales:

Electrodomésticos, baterías y lámparas: +226,9% vs 2023 y +335,9% vs 2024

Motos, bicicletas y transporte menor: +80,5% vs 2023 y +147,4% vs 2024

Alimentos: +43,9% vs 2023 y +80,6% vs 2024

Prendas de vestir: +45,6% vs 2023 y +88,6% vs 2024

Marroquinería: +22,4% vs 2023 y +66,1% vs 2024

Apertura indiscriminada y pérdida de competitividad

El informe de CEPA advierte que la apertura importadora sin control está debilitando la producción nacional, sustituyendo productos locales por bienes importados, incluso en rubros que históricamente tenían fuerte presencia nacional.

Esto genera una doble presión sobre la industria: no solo cae la demanda interna, sino que las empresas compiten en desventaja frente a productos externos que, en muchos casos, ingresan con condiciones impositivas y laborales más favorables.

Cierres, suspensiones y crisis en sectores clave

A lo largo de 2025, se multiplicaron los cierres temporales y definitivos de plantas en sectores sensibles como el metalúrgico, textil, transporte, papelero, materiales de construcción y químico. La situación es particularmente crítica en las PYMEs, que no logran absorber el golpe combinado de caída de ventas, suba de costos y competencia extranjera.

El caso de las fábricas textiles en el conurbano, las metalúrgicas en Córdoba y las papeleras en el norte del país reflejan una tendencia nacional: la producción local está en jaque y el Estado, lejos de sostenerla, aplica medidas que la perjudican.

Un modelo que pone en duda el futuro de la industria nacional

El informe de CEPA concluye que desde la asunción del nuevo gobierno hubo un viraje drástico en las políticas públicas hacia el sector, con recortes a programas de financiamiento, desregulación de importaciones, eliminación de estímulos a la innovación y desprotección generalizada de la producción nacional.

En lugar de celebrar, este Día de la Industria deja una postal preocupante: el país pierde empleo calificado, cierra fábricas, reduce su capacidad de innovación y depende cada vez más de productos importados para abastecer su mercado interno.