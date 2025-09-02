Este martes 2 de septiembre de 2025, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció en su cuenta de X que “el Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”. La reacción fue instantánea: el dólar mayorista retrocedió desde máximos históricos y se fortaleció un 0,95%, para ubicarse en $1.365. En el promedio minorista, la divisa cayó casi $13, quedando en $1.379,63; y en el Banco Nación bajó $10, a $1.375.

Bajan mayorista y minorista, sube el paralelo

Los mercados paralelos también se movieron: el dólar MEP cayó 0,6% a ~$1.368,35; el contado con liquidación (CCL) bajó 1,4%, a ~$1.371,91; mientras que el dólar blue, lejos de aflojar, subió y cotiza en torno a $1.370.

Los contratos de dólar futuro operaron mixtos. Ya se está descontando que hacia fin de septiembre el mayorista alcanzaría $1.406,5, y que en diciembre podría rozar los $1.545, superando el techo de la banda.

¿Qué opinan los economistas?

Para Eric Paniagua, fue “un anuncio muy ambiguo” porque abre la puerta a una intervención sin dejar claras ni las herramientas ni los tiempos, pero logra “descomprimir expectativas devaluatorias”. Lorenzo Sigaut Gravina lo ve como un recurso típico de todos los gobiernos antes de elecciones: “mantener el dólar controlado para que la inflación no se acelere”, usando todas las herramientas disponibles.

La contradicción libertaria frente al dólar planchado

Hace apenas un mes, Milei y su equipo afirmaban que “el dólar flota”, en línea con su discurso liberal. Hoy, esa consigna suena a chiste malo: el Tesoro salió a colocar divisas, en una jugada opuesta a su propia ideología.

Qué señales manda el gobierno (y cómo lo ve el mercado)

Se cuestiona si esta intervención tensiona el programa pactado con el Fondo. Hasta ahora, el esquema de bandas, acordado con el FMI, dejaba claro que no se podían vender dólares hasta que el precio tocara el techo (~$1.470). El anuncio blanquea una práctica que ya se venía haciendo y hace tambalear aquella promesa de libre flotación.

¿Estrategia o señal de alerta?

Analistas como Gabriel Caamaño consideran que esta medida envía una “mala señal” al mercado. Demuestra que el Tesoro ya no acumula reservas, y pone en duda la sostenibilidad del plan económico más allá de las elecciones.

La intervención llega justo antes de las elecciones a la Legislatura bonaerense, que se llevarán a cabo el domingo siguiente, en un escenario donde la volatilidad cambiaria es política pura.