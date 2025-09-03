Otermín: "El domingo hay que demostrarle a Milei y al FMI que Lomas no respalda su forma de gobernar"

"En el Día de la Industria, recibimos con Daniela y Sol al senador nacional Wado de Pedro, querido amigo, en Evagreen, pyme que produce suelas de calzado con una perspectiva sustentable, y nos encontramos con más de 50 empresarios y empresarias locales, trabajadores y trabajadoras", contó el alcalde desde sus redes.

"Nosotros queremos que a las empresas les vaya bien y para eso es condición necesaria que haya un proyecto de país que contemple a la producción y a la industria como pilar de la Argentina", dijo.

Y agregó "Lamentablemente, hoy hay un Gobierno nacional contrario a la industria y a la argentinidad, que está consagrado a pagar una deuda monstruosa de 65 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Cuántas máquinas para la producción se podrían comprar con semejante dinero. Desde Lomas queremos poner nuestro granito de arena. Ya presentamos distintas obras y programas y en pocos días vamos a tratar en el Concejo Deliberante un paquete de ordenanzas para apoyar a la industria, al comercio y a los emprendedores locales".

De cara al domingo

Otermín pidió "Este domingo 7 de septiembre tenemos una posibilidad real y concreta de demostrarle a Milei y al FMI que Lomas no respalda su forma de gobernar. Que Lomas respalda a la industria, a la producción, a los trabajadores. Al que esté de acuerdo con eso y quiera que las familias sean felices, le pedimos de corazón que vote a Sol para darle fuerza a nuestra identidad productiva y construir un futuro mejor".