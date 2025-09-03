Otermín: "El domingo hay que demostrarle a Milei y al FMI que Lomas no respalda su forma de gobernar"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, encabezó un acto por el día de la industria. Lo hizo acompañado del senador Eduardo Wado De Pedro.Municipales03 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"En el Día de la Industria, recibimos con Daniela y Sol al senador nacional Wado de Pedro, querido amigo, en Evagreen, pyme que produce suelas de calzado con una perspectiva sustentable, y nos encontramos con más de 50 empresarios y empresarias locales, trabajadores y trabajadoras", contó el alcalde desde sus redes.
"Nosotros queremos que a las empresas les vaya bien y para eso es condición necesaria que haya un proyecto de país que contemple a la producción y a la industria como pilar de la Argentina", dijo.
Y agregó "Lamentablemente, hoy hay un Gobierno nacional contrario a la industria y a la argentinidad, que está consagrado a pagar una deuda monstruosa de 65 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Cuántas máquinas para la producción se podrían comprar con semejante dinero. Desde Lomas queremos poner nuestro granito de arena. Ya presentamos distintas obras y programas y en pocos días vamos a tratar en el Concejo Deliberante un paquete de ordenanzas para apoyar a la industria, al comercio y a los emprendedores locales".
De cara al domingo
Otermín pidió "Este domingo 7 de septiembre tenemos una posibilidad real y concreta de demostrarle a Milei y al FMI que Lomas no respalda su forma de gobernar. Que Lomas respalda a la industria, a la producción, a los trabajadores. Al que esté de acuerdo con eso y quiera que las familias sean felices, le pedimos de corazón que vote a Sol para darle fuerza a nuestra identidad productiva y construir un futuro mejor".
Se presentó el Proyecto de Ley para la Universidad Nacional de Tres Arroyos
En las instalaciones de CRESTA, se llevó a cabo la presentación oficial ante la comunidad del Proyecto de Ley para la creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos.
"Estamos trabajando para construir hoy al futuro de Saladillo"
El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, avanza en gestiones para sumar una carrera de Ingeniería de la UNLP a la oferta académica del distrito.
Hito histórico en Marcos Paz: Llega el CBC de la UBA
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, junto al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, firmaron un convenio histórico que permitirá la instalación de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) en Marcos Paz.
Bragado avanza con obras urbanas, proyectos hídricos y el impulso a la juventud
El municipio inició un plan de 39 cuadras de cordón cuneta, participó en el segundo taller del Plan Maestro del Salado y reconoció a estudiantes destacados en el Modelo Naciones Unidas.
Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
Veda electoral bonaerense: inicio, restricciones y sanciones
Todo sobre la veda electoral en Provincia de Buenos Aires: duración, prohibiciones y multas. Votá informado y evitá sanciones en los comicios del 7 de septiembre.