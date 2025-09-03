El evento reunió a autoridades locales, referentes educativos y vecinos, y fue encabezado por Pablo Garate, intendente municipal; Alberto Dibbern, asesor e impulsor del proyecto y Valeria Guido, coordinadora de CRESTA. Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos de esta iniciativa que busca transformar el futuro educativo y productivo de la región.

Valeria Guido destacó la trascendencia de esta universidad, calificándola como un hito histórico para Tres Arroyos y la región. Subrayó su importancia para la educación, el crecimiento y el desarrollo local, y remarcó que esta iniciativa representa una oportunidad única para fortalecer la formación superior y promover el progreso colectivo de la comunidad.

En ese marco, Pablo Garate resaltó la relevancia de que Tres Arroyos cuente con su propia universidad nacional, destacando los beneficios que esto traerá para la comunidad. También enfatizó la importancia de continuar trabajando en conjunto con todos los sectores políticos e instituciones, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que se ha ido gestando durante todos estos años para concretar este proyecto.

Por su parte, Alberto Dibbern, con visible emoción, detalló las características del proyecto, sus particularidades y lineamientos principales. Explicó en profundidad los fundamentos de la iniciativa, la caracterización de la zona de influencia, los argumentos que la respaldan y la misión y visión que guían la propuesta, resaltando su carácter innovador y regional.

El proyecto representa un paso histórico que busca ampliar las oportunidades de formación superior, fortalecer el desarrollo académico y científico, y generar un impacto positivo en los ámbitos educativo, social y productivo. Con este avance, comienza una nueva etapa hacia un sueño largamente esperado: contar con una universidad nacional que promueva el acceso a la educación superior, el arraigo de los jóvenes y el crecimiento colectivo de toda la comunidad.

CRESTA–UNS: se firmó un convenio para el dictado del Ciclo de Licenciatura en Enfermería

Se llevó a cabo en el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) una conferencia de prensa para anunciar la firma del convenio que permitirá dictar en Tres Arroyos el ciclo de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que se incorporará a la oferta académica 2026 de la institución.

Del anuncio participaron el intendente municipal Pablo Garate; el director decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS, Pablo Badr; la coordinadora de CRESTA, Valeria Guido y la secretaria de Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Mercedes Moreno.

Este acuerdo permitirá que las y los profesionales de enfermería de la ciudad y la región puedan continuar sus estudios de licenciatura, realizando las prácticas de manera presencial en Tres Arroyos y cursando el resto de las actividades de forma virtual. Esta modalidad a distancia implementada por la UNS, facilita que quienes ya se encuentran trabajando en el sistema de salud puedan compatibilizar su formación académica con su labor diaria.

La iniciativa busca jerarquizar la carrera de enfermería, ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para el personal de salud y fortalecer el sistema sanitario local.