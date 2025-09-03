En un paso decisivo para fortalecer la educación superior y el desarrollo productivo de la región; el intendente José Luis Salomón mantuvo una importante reunión con el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Ing. Marcos Actis.

El objetivo central del encuentro fue gestionar la apertura de una carrera de ingeniería en el Centro Universitario Regional Saladillo (CURS).

Durante la reunión, de la que también participo el Director del CURS, Prof. Pablo Censi, Salomón expuso el modelo de desarrollo que impulsa para Saladillo.

Subrayó cómo la incorporación de una carrera de esta jerarquía impactaría positivamente en el crecimiento industrial, tecnológico y económico, no solo de la ciudad sino de toda la zona de influencia.

"Estamos trabajando para construir el futuro de Saladillo hoy", afirmó el Intendente Salomón. "Tener una carrera de Ingeniería de la UNLP en nuestra ciudad es una oportunidad histórica. Significa formar profesionales de alto nivel en nuestro territorio, arraigar el talento local y potenciar un desarrollo basado en el conocimiento y la innovación. Queremos que Saladillo sea una verdadera ciudad universitaria, y este es un pilar fundamental para lograrlo".

Esta iniciativa se enmarca en una visión estratégica que busca consolidar al CURS como una institución de referencia, ampliando su oferta académica con carreras que responden a las demandas productivas actuales y futuras. Las gestiones continuarán en las próximas semanas para definir la viabilidad y los pasos a seguir para concretar este ambicioso proyecto educativo.