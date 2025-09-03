Hito histórico en Marcos Paz: Llega el CBC de la UBA
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, junto al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, firmaron un convenio histórico que permitirá la instalación de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) en Marcos Paz.Municipales03 de septiembre de 2025Soledad Castellano
La nueva sede del CBC en Marcos Paz ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de cursar sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa marca un hito educativo en la ciudad y democratiza el acceso a la educación superior de jóvenes de Marcos Paz y de la región.
Además de la implementación del CBC, el convenio contempla el desarrollo de programas de extensión académica y proyectos de investigación conjunta entre la UBA y el Municipio.
El intendente Curutchet subrayó la importancia de este acuerdo que “no solo amplía el acceso a la educación, sino que también posiciona a Marcos Paz como un polo de conocimiento e innovación”.
Con la ampliación del Centro Universitario que se está llevando adelante y la firma de este convenio con una de las instituciones más prestigiosas del país, el Municipio Marcos Paz reafirma su compromiso con una educación pública y de calidad.
Otermín: "El domingo hay que demostrarle a Milei y al FMI que Lomas no respalda su forma de gobernar"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, encabezó un acto por el día de la industria. Lo hizo acompañado del senador Eduardo Wado De Pedro.
Se presentó el Proyecto de Ley para la Universidad Nacional de Tres Arroyos
En las instalaciones de CRESTA, se llevó a cabo la presentación oficial ante la comunidad del Proyecto de Ley para la creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos.
"Estamos trabajando para construir hoy al futuro de Saladillo"
El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, avanza en gestiones para sumar una carrera de Ingeniería de la UNLP a la oferta académica del distrito.
Bragado avanza con obras urbanas, proyectos hídricos y el impulso a la juventud
El municipio inició un plan de 39 cuadras de cordón cuneta, participó en el segundo taller del Plan Maestro del Salado y reconoció a estudiantes destacados en el Modelo Naciones Unidas.
Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
Veda electoral bonaerense: inicio, restricciones y sanciones
Todo sobre la veda electoral en Provincia de Buenos Aires: duración, prohibiciones y multas. Votá informado y evitá sanciones en los comicios del 7 de septiembre.