Hito histórico en Marcos Paz: Llega el CBC de la UBA

La nueva sede del CBC en Marcos Paz ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de cursar sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa marca un hito educativo en la ciudad y democratiza el acceso a la educación superior de jóvenes de Marcos Paz y de la región.

Además de la implementación del CBC, el convenio contempla el desarrollo de programas de extensión académica y proyectos de investigación conjunta entre la UBA y el Municipio.

El intendente Curutchet subrayó la importancia de este acuerdo que “no solo amplía el acceso a la educación, sino que también posiciona a Marcos Paz como un polo de conocimiento e innovación”.

Con la ampliación del Centro Universitario que se está llevando adelante y la firma de este convenio con una de las instituciones más prestigiosas del país, el Municipio Marcos Paz reafirma su compromiso con una educación pública y de calidad.