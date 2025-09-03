Hito histórico en Marcos Paz: Llega el CBC de la UBA

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, junto al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, firmaron un convenio histórico que permitirá la instalación de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) en Marcos Paz.

Municipales03 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

La nueva sede del CBC en Marcos Paz ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de cursar sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa marca un hito educativo en la ciudad y democratiza el acceso a la educación superior de jóvenes de Marcos Paz y de la región.

Marcos Paz

Además de la implementación del CBC, el convenio contempla el desarrollo de programas de extensión académica y proyectos de investigación conjunta entre la UBA y el Municipio.

Milei caravanaMilei se expone en un terreno peligroso para cerrar campaña

El intendente Curutchet subrayó la importancia de este acuerdo que “no solo amplía el acceso a la educación, sino que también posiciona a Marcos Paz como un polo de conocimiento e innovación”.

Con la ampliación del Centro Universitario que se está llevando adelante y la firma de este convenio con una de las instituciones más prestigiosas del país, el Municipio Marcos Paz reafirma su compromiso con una educación pública y de calidad.

¿Considera que el escándalo del cobro de supuestas coimas le puede hacer perder las elecciones a La Libertad Avanza?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado