Entrevista GLP: “Acción por Villarino demostró gestión y ahora apuesta a la renovación”, sostuvo Bevilacqua
El intendente destacó el trabajo realizado por el vecinalismo en los últimos años y resaltó la presencia de candidatos jóvenes en la lista. Además, afirmó que el desdoblamiento electoral permitió concentrar la campaña en los problemas locales.Videos - Entrevistas03 de septiembre de 2025Mariana Portilla
—De cara al domingo, ¿por qué el vecino y la vecina deberían votar por la lista de Acción por Villarino?
Porque se trata de una elección eminentemente local, donde se discuten y debaten los problemas cotidianos de nuestra comunidad. La elección de políticas nacionales será en octubre. Lo que les pedimos a los vecinos es que analicen cuál es la mejor propuesta para el futuro, para seguir creciendo en Villarino. Creo que el vecinalismo ya demostró, con hechos concretos, que puede gestionar y resolver. Los demás espacios lo que ofrecen son promesas, sin antecedentes de capacidad de gestión. Además, en nuestra boleta presentamos candidatos jóvenes y totalmente nuevos.
Bevilacqua junto a Belén Hernández, primera candidata a concejal de Acción Por Villarino.
Nuestra primera candidata tiene 28 años y la tercera 26. Son chicas profesionales, a quienes les damos la oportunidad de participar. Acción por Villarino ya probó que puede ejecutar, accionar, gestionar, y ahora también damos un paso hacia la renovación dirigencial, algo que tantas veces se reclama en la política. Nosotros no solo lo decimos: lo hacemos con hechos. Ahora será la gente la que decida.
—¿Considera que el desdoblamiento electoral favoreció una mayor discusión sobre los temas locales durante la campaña?
Sí, totalmente. Si no, terminás metido en debates nacionales o provinciales que nada tienen que ver con los problemas que tenemos en Villarino, o en cualquier distrito de la provincia. Con el desdoblamiento, en cambio, se habla más de las cuestiones locales, y la competencia gira en torno a eso. Por eso decía al comienzo que es muy importante que los vecinos tengan en claro que este 7 de septiembre se discuten temas de Villarino, y que en octubre será el turno de la política nacional.
—¿Cuántas bancas pone en juego el oficialismo en estas elecciones?
Dos bancas. Tenemos mucha confianza en que nos va a ir muy bien, lo que vemos y percibimos es que la gente reconoce el esfuerzo realizado. Y no es poco: se trata de un distrito que durante muchísimas décadas estuvo aletargado, sin inversión en obra pública ni renovación de equipos. Hoy eso cambió, y los vecinos lo valoran.
Este domingo confiamos en tener, una vez más, la satisfacción de salir triunfantes y sumar más concejales a nuestra concepción de gobierno. Necesitamos más gente en el Concejo Deliberante que acompañe la gestión, en lugar de trabarla.
