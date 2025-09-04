A horas de que comience la veda electoral, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un mensaje en redes invitando a los bonaerenses a participar activamente este domingo en las elecciones legislativas. Según su propio dicho, con ese acto se puede ponerle “un freno a tan profundas injusticias” y ese freno es la boleta de Fuerza Patria.

Qué dijo en su mensaje y a quién fue dirigido

En un audio, la exmandataria se dirigió al “peronismo de la provincia de Buenos Aires” y también a quienes, sin identificarse ideológicamente con su espacio, reconocen que el actual gobierno genera un espectáculo cargado de agresión. Criticó duramente el cierre de campaña de Milei en Moreno, donde este cantó sobre Néstor Kirchner, y calificó esa actitud como una “cobardía” y “de muy baja estofa”.

Con imágenes vívidas, tildó al presidente de “cara de piedra” y cuestionó la falsedad de su defensa, al involucrar a su hermana en supuestos escándalos de corrupción: “es querer tapar el sol con la mano”, afirmó, subrayando lo increíble y mentiroso del relato presidencial.

Una apelación cargada de referencias y emociones

Cristina Kirchner contó, en alusión al intento de magnicidio que sufrió, que sufrió un ataque real y traumático, a diferencia de la teatralidad oficial. Dicho esto con voz firme, pidió: “todos vayan a votar”, y expresó que ese acto era clave para detener los agravios, los insultos y la injusticia. Cerró con un cálido “los quiero mucho”, sumando un llamado a la unidad y a la defensa de la democracia.

La aparente calidez del mensaje contrasta con la carga política que implica en este cierre de campaña. Cristina apela a la participación popular como barrera moral frente a lo que describe como insultos públicos y shows agravios. La llamada a la boleta de Fuerza Patria se vuelve así un acto de convocatoria simbólico y estratégico para el peronismo ante una elección muy reñida.