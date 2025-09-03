Kicillof cerró su campaña con un mensaje directo a los bonaerenses

En un emotivo acto en Tigre, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cerró su campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. Acompañado por el candidato presidencial Sergio Massa y varios referentes del peronismo, Kicillof lanzó un mensaje contundente para los bonaerenses: “La boleta de Fuerza Patria es lo que más le va a doler a Milei”.

Un voto para la autodefensa: "El rechazo a Milei está en las urnas"

Durante su discurso, Kicillof destacó la importancia del voto del próximo domingo como una respuesta contundente a las políticas del presidente Javier Milei. "Estamos ante el momento de la verdad. En vez de enojarse o quejarse, tenemos una forma clara de decirle que no a Milei: con la boleta de Fuerza Patria", exclamó el gobernador. En su intervención, subrayó que, más allá de las redes sociales o de las confrontaciones verbales, el voto en las urnas es la herramienta más efectiva para frenar lo que considera los ajustes y la represión del Gobierno.

Acompañado por los sectores productivos y sociales

El acto tuvo lugar en el Club El Progreso, donde Kicillof estuvo acompañado por figuras como Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Roxana López y Sebastián Rovira, candidatos a senadores y concejales por la Primera Sección Electoral. En su discurso, el gobernador saludó especialmente a los representantes del movimiento obrero y las Pymes, a quienes instó a respaldar a Fuerza Patria en defensa de los intereses de todos los sectores productivos y sociales de la provincia.

La boleta de Fuerza Patria: "Un voto por la negativa y por la positiva"

En su cierre, Kicillof explicó que el voto por Fuerza Patria representa tanto un rechazo a las políticas de ajuste como un apoyo a la gestión bonaerense, que ha priorizado la inversión en salud, educación y ciencia. "Estamos defendiendo una forma de gobernar que se preocupa por los trabajadores, los jubilados y los sectores productivos", afirmó, haciendo hincapié en que, más allá de las críticas a Milei, la provincia de Buenos Aires ha avanzado en áreas clave a lo largo de su gestión.

"La unidad, el gran logro de Tigre"

Antes de concluir su intervención, Kicillof se dirigió al público presente, agradeciendo especialmente el apoyo de los vecinos de Tigre, un distrito clave para las elecciones. En un gesto de unidad, mencionó al intendente local, quien ha sido reconocido por su capacidad para aglutinar a distintos sectores bajo la bandera del peronismo, destacando que esta unidad será un pilar para el futuro.

El domingo, la decisión está en las urnas

Con un clima de esperanza y convocatoria, el gobernador bonaerense hizo un llamado a la acción cívica responsable y enfatizó que el domingo, los bonaerenses tienen en sus manos la oportunidad de expresar su descontento con el rumbo del país: "Defendamos lo que creemos, defendamos a la provincia. En las urnas está nuestra verdadera fuerza", concluyó.