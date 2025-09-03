Kicillof cerró su campaña con un mensaje directo a los bonaerenses
Axel Kicillof cerró la campaña en el municipio de Tigre con un mensaje claro: "La boleta de Fuerza Patria le duele a Milei". Todos los detalles.Política03 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En un emotivo acto en Tigre, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cerró su campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. Acompañado por el candidato presidencial Sergio Massa y varios referentes del peronismo, Kicillof lanzó un mensaje contundente para los bonaerenses: “La boleta de Fuerza Patria es lo que más le va a doler a Milei”.
Un voto para la autodefensa: "El rechazo a Milei está en las urnas"
Durante su discurso, Kicillof destacó la importancia del voto del próximo domingo como una respuesta contundente a las políticas del presidente Javier Milei. "Estamos ante el momento de la verdad. En vez de enojarse o quejarse, tenemos una forma clara de decirle que no a Milei: con la boleta de Fuerza Patria", exclamó el gobernador. En su intervención, subrayó que, más allá de las redes sociales o de las confrontaciones verbales, el voto en las urnas es la herramienta más efectiva para frenar lo que considera los ajustes y la represión del Gobierno.
Acompañado por los sectores productivos y sociales
El acto tuvo lugar en el Club El Progreso, donde Kicillof estuvo acompañado por figuras como Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Roxana López y Sebastián Rovira, candidatos a senadores y concejales por la Primera Sección Electoral. En su discurso, el gobernador saludó especialmente a los representantes del movimiento obrero y las Pymes, a quienes instó a respaldar a Fuerza Patria en defensa de los intereses de todos los sectores productivos y sociales de la provincia.
La boleta de Fuerza Patria: "Un voto por la negativa y por la positiva"
En su cierre, Kicillof explicó que el voto por Fuerza Patria representa tanto un rechazo a las políticas de ajuste como un apoyo a la gestión bonaerense, que ha priorizado la inversión en salud, educación y ciencia. "Estamos defendiendo una forma de gobernar que se preocupa por los trabajadores, los jubilados y los sectores productivos", afirmó, haciendo hincapié en que, más allá de las críticas a Milei, la provincia de Buenos Aires ha avanzado en áreas clave a lo largo de su gestión.
"La unidad, el gran logro de Tigre"
Antes de concluir su intervención, Kicillof se dirigió al público presente, agradeciendo especialmente el apoyo de los vecinos de Tigre, un distrito clave para las elecciones. En un gesto de unidad, mencionó al intendente local, quien ha sido reconocido por su capacidad para aglutinar a distintos sectores bajo la bandera del peronismo, destacando que esta unidad será un pilar para el futuro.
El domingo, la decisión está en las urnas
Con un clima de esperanza y convocatoria, el gobernador bonaerense hizo un llamado a la acción cívica responsable y enfatizó que el domingo, los bonaerenses tienen en sus manos la oportunidad de expresar su descontento con el rumbo del país: "Defendamos lo que creemos, defendamos a la provincia. En las urnas está nuestra verdadera fuerza", concluyó.
Kicillof responsabiliza a Milei ante posibles incidentes en Moreno y llama a expresar el enojo en las urnas
El gobernador bonaerense alertó sobre riesgos de desorden en Moreno, pidió a los vecinos no acercarse y canalizar el rechazo a través del voto este domingo.
Nuevo escándalo en La Libertad Avanza: Karina, Pareja y el polémico vínculo con un imputado
A días de las elecciones, trascendió que una fundación vinculada a Sebastián Pareja recibió 26.243 bienes cedidos por la Secretaría de la Presidencia.
Diego Spagnuolo cambia de versión y complica a Milei
Escándalo al palo: Diego Spagnuolo cambió la versión y desata intriga en Javier Milei. “¿Quién me grabó? No se los voy a decir” que retumba fuerte.
Magario: "La industria bonaerense no se rinde"
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dijo que Milei está destruyendo la producción nacional.
Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
Veda electoral bonaerense: inicio, restricciones y sanciones
Todo sobre la veda electoral en Provincia de Buenos Aires: duración, prohibiciones y multas. Votá informado y evitá sanciones en los comicios del 7 de septiembre.