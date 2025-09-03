Un reciente sondeo de la consultora Nueva Comunicación (NC) ha generado revuelo en el escenario electoral de cara a las elecciones de 2025. Con una muestra de 2975 casos en la provincia de Buenos Aires, realizada entre el 24 y el 29 de agosto, la encuesta arroja resultados sorprendentes que podrían cambiar las dinámicas de la política argentina.

Según los datos presentados, Fuerza Patria muestra un sólido crecimiento, alcanzando un 42,6% de intención de voto. En cambio, La Libertad Avanza, liderada por el Presidente Javier Milei, experimenta un desplome significativo, obteniendo un 33,8% de apoyo, lo que marca una diferencia de casi 9 puntos con la principal fuerza opositora.

La caída de Milei: un cambio de tendencia en la provincia de Buenos Aires

Lo que realmente marca la diferencia en este sondeo es el "voto consolidado" que proyecta la encuesta. Sin los indecisos, los números muestran una clara ventaja de Fuerza Patria en el corazón del peronismo, algo que no pasaba desde hace tiempo. Este resultado contrasta fuertemente con las expectativas previas, especialmente luego de la reciente polémica sobre los audios del caso Spagnuolo, que parecen haber afectado la imagen de Milei en la provincia.

La reacción del peronismo y los efectos de la crisis interna en La Libertad Avanza

Fuerza Patria, por su parte, ve en estos números una clara señal de la consolidación de su proyecto en la provincia. "El pueblo ha hablado, y lo que refleja esta encuesta es que los ciudadanos están optando por un cambio hacia una propuesta más sólida", declaró uno de los referentes de la fuerza.

En cuanto a los demás partidos, el Frente de Izquierda se mantiene con un 5,4%, mientras que Somos Buenos Aires se conforma con un 3,5%, quedando lejos de los primeros puestos. Estos resultados reflejan un escenario electoral que podría dar sorpresas en las próximas semanas, ya que la batalla por la provincia se intensifica conforme se acercan las elecciones generales de 2025.

¿Qué significa para las elecciones de 2025?

La encuesta tiene implicancias directas en los comicios que se desarrollarán en la provincia de Buenos Aires, que históricamente ha sido un bastión decisivo en las elecciones nacionales. Si bien el margen de error del sondeo es de +/- 2,8% y los indecisos podrían modificar los porcentajes, lo que es claro es que la tendencia está marcando un cambio importante en el panorama electoral.

Este viraje en las preferencias podría reconfigurar las estrategias de campaña de todos los partidos, con especial énfasis en La Libertad Avanza, que deberá replantear su posicionamiento ante este nuevo escenario.

El impacto de los audios en la campaña de Milei

Uno de los factores que muchos analistas señalan como determinantes en esta caída es el escándalo generado por la filtración de los audios del caso Spagnuolo. Estos audios, que involucran al entorno cercano de Milei, habrían tenido un impacto negativo en su imagen y en la percepción de su liderazgo en un sector clave como es la provincia de Buenos Aires.

Mientras Fuerza Patria festeja estos números, la política nacional se prepara para un 2025 incierto. ¿Será este un punto de inflexión o solo un espejismo en medio de una campaña que aún tiene mucho por delante? Los próximos días serán claves para conocer cómo reaccionarán los actores políticos ante este cambio en las tendencias electorales.