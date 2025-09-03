Milei a un paso de perder el respaldo del Senado con la Ley de Discapacidad

Este jueves, a las 11 de la mañana, el Senado se prepara para una jornada de gran impacto político. Con un temario que incluye la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad y una modificación al régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la cámara alta está lista para enviar un mensaje contundente al presidente Javier Milei, quien enfrenta una de las primeras derrotas legislativas desde su asunción.

Un rechazo histórico al veto presidencial

La sesión del Senado se perfila como un hito en la política argentina, ya que se tratará el rechazo al veto presidencial de Milei a la ley de discapacidad. Este veto, que fue rechazado previamente por la Cámara de Diputados, ha generado un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si el Senado ratifica la decisión, la ley de emergencia en discapacidad quedará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La última vez que un presidente argentino sufrió una derrota legislativa de este tipo fue hace 22 años, lo que otorga una gran relevancia política a la jornada. En abril de 2023, el Congreso había dejado claro que no aceptaría los intentos de limitar derechos fundamentales a través de vetos, y ahora la historia parece repetirse.

El impacto de la ley de discapacidad

La ley que será ratificada por el Senado prevé una serie de medidas clave para las personas con discapacidad, como la actualización de prestaciones, la mejora de los beneficios para los trabajadores con discapacidad y la saldación de deudas con prestadores de servicios. La estimación del impacto económico de esta ley oscila entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Además, uno de los puntos más importantes es la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de acuerdo con el índice de inflación que publica el INDEC. Esto asegura que los beneficiarios de la ley puedan mantener el poder adquisitivo frente a los aumentos constantes del costo de vida.

Los DNU también están en la mira

No solo la ley de discapacidad ocupa el centro de la sesión del Senado. También se discutirá un proyecto para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que Milei ha utilizado frecuentemente para evitar el debate legislativo. Con este nuevo dictamen, que contará con el apoyo de bloques como el kirchnerismo, el PRO y la UCR, se establece un plazo de 90 días para la aprobación de los DNU, lo que limita considerablemente el poder del Ejecutivo.

Patricia Bullrich en la mira

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también está en el centro del debate. Durante la sesión, se espera que se presenten varias cuestiones de privilegio en su contra, relacionadas con su intento de criminalizar la labor de los periodistas que han cuestionado al gobierno. Bullrich defendió la denuncia contra los medios de comunicación y pidió el allanamiento de domicilios y estudios de varios periodistas críticos del Ejecutivo. Este tema se perfila como uno de los más controvertidos de la jornada.

Lo que está en juego para el gobierno de Milei

La sesión del Senado de mañana representa una dura prueba para la administración de Milei. Si bien el presidente ha logrado imponer su autoridad en otras áreas, el rechazo de estas iniciativas legislativas podría marcar el inicio de un nuevo escenario político en el que el Ejecutivo enfrente mayores dificultades para imponer su agenda sin el respaldo del Congreso.