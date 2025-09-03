Senado: se define el temario de la sesión y la interpelación a Karina Milei
La Cámara alta se encamina a una sesión en la que podrían debatirse los DNU, la emergencia en discapacidad y el pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia.Legislativas03 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Gobierno atraviesa horas decisivas en el Senado, donde viene acumulando traspiés desde que, en abril pasado, el cuerpo legislativo le rechazara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles, en la reunión de Labor Parlamentaria, se terminará de definir el temario de la sesión prevista para el jueves.
La agenda apunta a darle media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Además, se incluiría la insistencia en la ley de emergencia en discapacidad, una norma que el oficialismo rechaza.
El pedido de interpelación a Karina Milei
Uno de los puntos más sensibles es el intento de avanzar con la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a partir de los audios vinculados al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
El pedido es impulsado por el interbloque peronista, liderado por el senador formoseño José Mayans, quien en los últimos meses consolidó su rol con apoyo de sectores dialoguistas. Sin embargo, esa sociedad política se resquebrajó cuando el oficialismo comenzó a disputar poder en los territorios de los aliados y acumuló incumplimientos económicos.
Al no contar con dictamen de comisión, el planteo debería ser habilitado en el recinto con el voto de dos tercios de los presentes. Si eso ocurre, su aprobación posterior requeriría solo mayoría simple. Aunque en principio los opositores no kirchneristas mostraron cautela, el panorama se definirá después de la reunión prevista para este miércoles a las 11.
Villarruel ausente y Abdala a cargo
La sesión del jueves tendrá además una particularidad institucional. La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, no podrá estar presente ya que quedará a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, en lo que será una nueva gira internacional del mandatario.
En su reemplazo, la conducción de la Cámara alta quedará en manos del senador libertario Bartolomé Abdala.
Los proyectos en discusión
En lo que respecta al proyecto sobre los decretos, el dictamen contó con el respaldo del kirchnerismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Todos buscan limitar una herramienta que el Presidente ha utilizado en estos meses para esquivar el debate legislativo.
La iniciativa fue consensuada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Alejandra Vigo, aunque el texto final fue cerrado a último momento y no está claro si el consenso se mantendrá. El punto de partida cuenta con 34 votos del bloque peronista.
El proyecto establece que los DNU deben ser aprobados en un plazo de 90 días corridos por ambas cámaras o quedarán “derogados”, salvando únicamente los derechos adquiridos durante su vigencia. También plantea que el rechazo de una sola cámara basta para dejarlos sin efecto.
Por otro lado, se sumará el debate por la emergencia en discapacidad. El Senado podría insistir con la norma que ya fue aprobada por Diputados, donde se rechazó el veto del Presidente con los dos tercios necesarios.
Senadores advierten por ataque a la libertad de expresión
Estalló el Congreso: denuncian que el Gobierno va contra la prensa. Hablan de censura, persecución y amenazas judiciales: "Esto es grave para la democracia".
Diputados debate las coimas en la Agencia de Discapacidad
Se vuelve a recalentar el Congreso por las coimas en ANDIS: Diputados exige respuestas tras los audios que salpican al oficialismo. Todos los detalles.
Diputados, decretos y acusaciones: el contrapunto entre Sturzenegger y la Coalición Cívica
El caso Vialidad reaviva la tensión entre oficialismo y bloques opositores, con duros cruces en redes sociales.
La oposición se alista en el Senado para limitar los DNU de Milei
El Senado avanza con la ley que limita los DNU de l presidente Javier Milei. La oposición tiene los votos y pone en jaque la estrategia presidencial.
Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
Veda electoral bonaerense: inicio, restricciones y sanciones
Todo sobre la veda electoral en Provincia de Buenos Aires: duración, prohibiciones y multas. Votá informado y evitá sanciones en los comicios del 7 de septiembre.