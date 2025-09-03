Diego Spagnuolo cambia de versión y complica a Milei
Escándalo al palo: Diego Spagnuolo cambió la versión y desata intriga en Javier Milei. “¿Quién me grabó? No se los voy a decir” que retumba fuerte.Política03 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde el 10 de diciembre. El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, cambió su versión sobre quién lo grabó en los polémicos audios que revelan presuntos hechos de corrupción en la compra de medicamentos. El material, que ya salpica a Karina Milei y al entorno presidencial, provocó una interna feroz y dejó al oficialismo en estado de crisis total.
Spagnuolo primero señaló a Natalia Basil, exempleada del organismo, como posible autora de la grabación. Pero, al ser nuevamente interrogado por funcionarios del Ejecutivo, se desdijo: “¿Quién me grabó? No se los voy a decir”, respondió con tono desafiante, antes de cortar toda comunicación con la Rosada. La ambigüedad dinamitó cualquier intento de control de daños.
Mientras el Gobierno presionaba por su renuncia —que finalmente se concretó con un comunicado oficial—, se conformó un comité de crisis para contener la situación. El detonante: la filtración de audios que también comprometerían a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
En ese contexto, el juez Patricio Maraniello —acusado por acoso laboral y sexual— dictó una medida cautelar para frenar la difusión de los audios, algo que fue duramente cuestionado por sectores judiciales y políticos por su posible inconstitucionalidad. El fallo, lejos de calmar las aguas, potenció las sospechas de censura previa y generó rechazo incluso dentro del oficialismo.
La interna libertaria también se sacudió: Patricia Bullrich intervino a través de su hombre de confianza, el abogado Fernando Soto, quien impulsó una denuncia penal que incluyó a periodistas, exespías, funcionarios del pasado y hasta figuras vinculadas a la geopolítica internacional. La jugada, que apuntaba a ganar terreno político, dejó más preguntas que respuestas.
El trasfondo es aún más denso: vínculos con la droguería Suizo Argentina, versiones cruzadas sobre espionaje interno y reuniones privadas de Karina Milei grabadas sin autorización. En la Casa Rosada ya no descartan que haya un "topo" dentro del propio Gobierno.
Con audios aún por salir a la luz, el futuro de varios funcionarios pende de un hilo. Mientras tanto, el clima en el oficialismo es de máxima tensión. Nadie se anima a asegurar que lo peor ya pasó.
Kicillof responsabiliza a Milei ante posibles incidentes en Moreno y llama a expresar el enojo en las urnas
El gobernador bonaerense alertó sobre riesgos de desorden en Moreno, pidió a los vecinos no acercarse y canalizar el rechazo a través del voto este domingo.
Nuevo escándalo en La Libertad Avanza: Karina, Pareja y el polémico vínculo con un imputado
A días de las elecciones, trascendió que una fundación vinculada a Sebastián Pareja recibió 26.243 bienes cedidos por la Secretaría de la Presidencia.
Magario: "La industria bonaerense no se rinde"
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dijo que Milei está destruyendo la producción nacional.
“Gatos, espías y filtraciones”: las polémicas frases de Carrió contra legisladoras libertarias
La exdiputada lanzó duras críticas hacia La Libertad Avanza y reflotó frases polémicas sobre “gatos”. En paralelo, sorprendió al contar detalles de su nueva pareja.
Entre encuestas adversas y escándalos, Milei llega debilitado al cierre en Moreno
La Libertad Avanza enfrenta su semana más difícil en la provincia de Buenos Aires: riesgo de derrota, audios polémicos y tensiones por la organización del acto en Moreno.
Encuesta caliente en PBA: una fuerza toma clara ventaja
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
Veda electoral bonaerense: inicio, restricciones y sanciones
Todo sobre la veda electoral en Provincia de Buenos Aires: duración, prohibiciones y multas. Votá informado y evitá sanciones en los comicios del 7 de septiembre.