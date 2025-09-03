Diego Spagnuolo cambia de versión y complica a Milei

El Gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde el 10 de diciembre. El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, cambió su versión sobre quién lo grabó en los polémicos audios que revelan presuntos hechos de corrupción en la compra de medicamentos. El material, que ya salpica a Karina Milei y al entorno presidencial, provocó una interna feroz y dejó al oficialismo en estado de crisis total.

Spagnuolo primero señaló a Natalia Basil, exempleada del organismo, como posible autora de la grabación. Pero, al ser nuevamente interrogado por funcionarios del Ejecutivo, se desdijo: “¿Quién me grabó? No se los voy a decir”, respondió con tono desafiante, antes de cortar toda comunicación con la Rosada. La ambigüedad dinamitó cualquier intento de control de daños.

Mientras el Gobierno presionaba por su renuncia —que finalmente se concretó con un comunicado oficial—, se conformó un comité de crisis para contener la situación. El detonante: la filtración de audios que también comprometerían a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

En ese contexto, el juez Patricio Maraniello —acusado por acoso laboral y sexual— dictó una medida cautelar para frenar la difusión de los audios, algo que fue duramente cuestionado por sectores judiciales y políticos por su posible inconstitucionalidad. El fallo, lejos de calmar las aguas, potenció las sospechas de censura previa y generó rechazo incluso dentro del oficialismo.

La interna libertaria también se sacudió: Patricia Bullrich intervino a través de su hombre de confianza, el abogado Fernando Soto, quien impulsó una denuncia penal que incluyó a periodistas, exespías, funcionarios del pasado y hasta figuras vinculadas a la geopolítica internacional. La jugada, que apuntaba a ganar terreno político, dejó más preguntas que respuestas.

El trasfondo es aún más denso: vínculos con la droguería Suizo Argentina, versiones cruzadas sobre espionaje interno y reuniones privadas de Karina Milei grabadas sin autorización. En la Casa Rosada ya no descartan que haya un "topo" dentro del propio Gobierno.

Con audios aún por salir a la luz, el futuro de varios funcionarios pende de un hilo. Mientras tanto, el clima en el oficialismo es de máxima tensión. Nadie se anima a asegurar que lo peor ya pasó.