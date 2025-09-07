Debacle total: Valenzuela cayó por 10 puntos en la Primera Sección
El intendente de Tres de Febrero apostaba a un triunfo que lo catapultara al ministerio de Seguridad, pero Katopodis lo superó con contundencia.Política07 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Los resultados en la provincia de Buenos Aires confirmaron un golpe político inesperado: Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de Axel Kicillof y primer candidato de Fuerza Patria, derrotó al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, por más de 10 puntos en la Primera Sección electoral.
El peronismo se impuso con el 47,29% de los votos frente al 37,14% de La Libertad Avanza, dejando al espacio de Javier Milei sin el triunfo clave que buscaba en el Conurbano. De esta manera, Fuerza Patria se aseguró cinco de las ocho bancas del Senado bonaerense que estaban en juego, mientras que LLA obtuvo tres.
Katopodis, que había arrancado la campaña varios puntos por detrás de Valenzuela, logró revertir las encuestas y capitalizar un respaldo que lo colocó como la gran sorpresa de la jornada.
Valenzuela junto a Javier Milei.
El golpe a la estrategia libertaria en la provincia
Para Milei y su equipo, la Primera Sección era decisiva. El cálculo era que un triunfo allí serviría para equilibrar la segura derrota en la Tercera Sección, el bastión histórico del peronismo. Pero la caída de Valenzuela dejó a los libertarios sin la foto de victoria que necesitaban para consolidar poder en el territorio bonaerense.
Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, había sido uno de los primeros dirigentes del PRO en sumarse a las filas de Milei, incluso antes de que se sellara la alianza entre el Gobierno y el partido amarillo.
El plan del dirigente era claro: usar un triunfo en la Primera Sección como trampolín para desembarcar en el ministerio de Seguridad que dejará Patricia Bullrich. Ese cargo le daría la visibilidad suficiente para proyectarse como candidato a gobernador de los libertarios en 2027. Sin embargo, la derrota frente a Katopodis oscureció su horizonte político inmediato.
