Triunfo histórico del peronismo en Lanús

La lista del intendente, Julián Álvarez, encabezada por el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, se impuso este domingo en las elecciones legislativas bonaerenses por amplia mayoría. Desde Manuel Quindimil que el peronismo no obtenía estos porcentajes.

"El triunfo del peronismo en la Provincia demuestra el profundo rechazo al gobierno de Milei y el apoyo incondicional de un Pueblo a quien nunca lo traicionó y por eso está injustamente detenida en San José 1111. Libertad a Cristina es el grito que se escucha esta noche en toda la provincia de Buenos Aires", expresó Álvarez.

"Gracias vecinos y vecinas de Lanús, vamos a seguir trabajando para seguir construyendo la Ciudad que nos merecemos", dijo.

