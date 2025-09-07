Triunfo histórico del peronismo en Lanús

El candidato del intendente Julián Álvarez, Leandro Decuzzi, se impuso por amplia mayoría.

Municipales07 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

La lista del intendente, Julián Álvarez, encabezada por el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, se impuso este domingo en las elecciones legislativas bonaerenses por amplia mayoría. Desde Manuel Quindimil que el peronismo no obtenía estos porcentajes.

Lanús

"El triunfo del peronismo en la Provincia demuestra el profundo rechazo al gobierno de Milei y el apoyo incondicional de un Pueblo a quien nunca lo traicionó y por eso está injustamente detenida en San José 1111. Libertad a Cristina es el grito que se escucha esta noche en toda la provincia de Buenos Aires", expresó Álvarez.

PilarAchával se impuso con un aplastante triunfo en Pilar

"Gracias vecinos y vecinas de Lanús, vamos a seguir trabajando para seguir construyendo la Ciudad que nos merecemos", dijo.

"El triunfo del peronismo en la Provincia demuestra el profundo rechazo al gobierno de Milei y el apoyo incondicional de un Pueblo a quien nunca lo traicionó y por eso está injustamente detenida en San José 1111. Libertad a Cristina es el grito que se escucha esta noche en toda la provincia de Buenos Aires", cerró.

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

Te puede interesar
Pilar

Achával se impuso con un aplastante triunfo en Pilar

Soledad Castellano
Municipales07 de septiembre de 2025

Con un arrollador triunfo, el intendente de Pilar, Federico Achával, se impuso con un aplastante triunfo en Pilar con más del 60% de los votos. De esa manera, la lista de Fuerza Patria Pilar se consolidó como ganadora en el distrito con una contundente diferencia de 30 puntos frente a la lista de La Libertad Avanza.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado