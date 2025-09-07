Triunfo histórico del peronismo en Lanús
El candidato del intendente Julián Álvarez, Leandro Decuzzi, se impuso por amplia mayoría.Municipales07 de septiembre de 2025Soledad Castellano
La lista del intendente, Julián Álvarez, encabezada por el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, se impuso este domingo en las elecciones legislativas bonaerenses por amplia mayoría. Desde Manuel Quindimil que el peronismo no obtenía estos porcentajes.
"El triunfo del peronismo en la Provincia demuestra el profundo rechazo al gobierno de Milei y el apoyo incondicional de un Pueblo a quien nunca lo traicionó y por eso está injustamente detenida en San José 1111. Libertad a Cristina es el grito que se escucha esta noche en toda la provincia de Buenos Aires", expresó Álvarez.
"Gracias vecinos y vecinas de Lanús, vamos a seguir trabajando para seguir construyendo la Ciudad que nos merecemos", dijo.
Curutchet: "Hay otra forma de gobernar y eso se vio reflejado en las urnas con el apoyo de todo el pueblo"
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, dijo que en su distrito fue contundente el triunfo de Fuerza Patria.
Leo Nardini: "Este resultado es el reconocimiento a la constancia"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, se refirió al resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Federico Susbielles: "Tengo mucha confianza en el futuro de la ciudad, de la provincia y de nuestro país"
El intendente de Bahía Blanca dijo que la ciudadanía se ha expresado en la provincia con un claro y contundente triunfo del justicialismo. "En la ciudad, hemos realizado una buena elección y seguiremos trabajando con energía", comentó.
Achával se impuso con un aplastante triunfo en Pilar
Con un arrollador triunfo, el intendente de Pilar, Federico Achával, se impuso con un aplastante triunfo en Pilar con más del 60% de los votos. De esa manera, la lista de Fuerza Patria Pilar se consolidó como ganadora en el distrito con una contundente diferencia de 30 puntos frente a la lista de La Libertad Avanza.
