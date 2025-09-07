Achával se impuso con un aplastante triunfo en Pilar

Sobre el amplio triunfo, Achával señaló: "Nosotros planteamos una forma de pensar y de sentir la política, una forma de gestionar para transformar la realidad de los pilarenses, los bonaerenses y los argentinos, y esa es la fuerza que hoy eligió la gente", expresó el jefe comunal.

Asimismo, el jefe comunal remarcó: "Hoy ganó la fuerza que pone como prioridad la salud, la educación, la producción y el trabajo para seguir transformando la vida de los vecinos".

"Hoy en Pilar ganó la FUERZA que va a seguir TRANSFORMANDO el distrito con educación, salud y obras en todos nuestros barrios", dijo el mandamás desde X.

"Gracias a todos los pilarenses que con su apoyo nos dan el empuje y la fuerza para que los sueños de nuestra comunidad se sigan transformando en realidad", agregó.

Y cerró: "Vamos a seguir poniendo el corazón para construir un Pilar con desarrollo, inclusión y oportunidades: porque queremos que las cosas sean mejores para siempre".