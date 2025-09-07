Achával se impuso con un aplastante triunfo en Pilar
Con un arrollador triunfo, el intendente de Pilar, Federico Achával, se impuso con un aplastante triunfo en Pilar con más del 60% de los votos. De esa manera, la lista de Fuerza Patria Pilar se consolidó como ganadora en el distrito con una contundente diferencia de 30 puntos frente a la lista de La Libertad Avanza.Municipales07 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Sobre el amplio triunfo, Achával señaló: "Nosotros planteamos una forma de pensar y de sentir la política, una forma de gestionar para transformar la realidad de los pilarenses, los bonaerenses y los argentinos, y esa es la fuerza que hoy eligió la gente", expresó el jefe comunal.
Asimismo, el jefe comunal remarcó: "Hoy ganó la fuerza que pone como prioridad la salud, la educación, la producción y el trabajo para seguir transformando la vida de los vecinos".
"Hoy en Pilar ganó la FUERZA que va a seguir TRANSFORMANDO el distrito con educación, salud y obras en todos nuestros barrios", dijo el mandamás desde X.
"Gracias a todos los pilarenses que con su apoyo nos dan el empuje y la fuerza para que los sueños de nuestra comunidad se sigan transformando en realidad", agregó.
Y cerró: "Vamos a seguir poniendo el corazón para construir un Pilar con desarrollo, inclusión y oportunidades: porque queremos que las cosas sean mejores para siempre".
