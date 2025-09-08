Fuerte respaldo para Marino en Patagones: Triunfó Fuerza Patria
El intendente del Partido de Patagones, Ricardo Marino, se posiciona con un nuevo triunfo en las elecciones legislativas de este domingo, un resultado que respalda y convalida su gestión de gobierno.Municipales08 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Franco Balcarce, actual secretario de Hacienda, encabezó la lista de Fuerza Patria, que resultó la más votada en el distrito, consolidando así la unidad de los distintos sectores del Peronismo local.
Con este nuevo acompañamiento del electorado, Ricardo Marino acumula dos triunfos contundentes en apenas dos años, afianzando su potencial como el líder más representativo del Peronismo en el Partido de Patagones, con proyección provincial.
Este resultado no solo define las bancas en el Concejo Deliberante, sino también el liderazgo de Marino dentro del Peronismo, tanto en la Unidad que lo llevó a la intendencia, como hacia la ciudadanía que volvió a darle su respaldo a su gestión.
