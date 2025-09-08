Mariel Fernández dijo que los bonaerenses le pusieron un límite a Milei
La mandamás de Moreno se refirió a la victoria de Fuerza Patria en las legislativas. También contó que pasó a saludar a Cristina Fernández tras el cierre de la jornada.Municipales08 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"El pueblo de la provincia de Buenos Aires le puso un límite a Milei. Y Moreno hizo un inmenso aporte para este triunfo", dijo Mariel Fernández desde redes.
"Ganamos por el 55%, superando por 25 puntos a la boleta del presidente que en lugar de cuidar a las y los argentinos, los hace sufrir. El presidente que vino a Moreno solo a provocar y mentir", comentó sobre lo que fue el cierre de campaña de LLA.
"Ayer terminé el domingo saludando a Cristina. Porque este triunfo es también de ella y su prisión es una injusticia contra la que el pueblo bonaerense también se manifestó", reveló desde X.
Y cerró "Con este resultado nos llenamos de esperanza y de fuerza. Vamos a seguir trabajando como venimos haciendo: cuidando la Casa Común y con profundo amor por nuestro pueblo".
“Mucho amor y compromiso”: Gianini celebró el triunfo de Fuerza Patria en Tejedor
El resultado en Carlos Tejedor reflejó el crecimiento provincial de la alianza que se impuso en distintos distritos.
Poletti: “El crecimiento de Ramallo no se tiene que detener nunca más”
“Una vez más los ramallenses nos depositaron su confianza, gracias”, expresó Poletti tras el resultado.
Fuerte respaldo para Marino en Patagones: Triunfó Fuerza Patria
El intendente del Partido de Patagones, Ricardo Marino, se posiciona con un nuevo triunfo en las elecciones legislativas de este domingo, un resultado que respalda y convalida su gestión de gobierno.
Recoulat: “Venimos desde hace dos años transformando Trenque Lauquen”
El oficialismo local resaltó la importancia del triunfo en un escenario de polarización entre las principales fuerzas políticas.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.
“La Matanza es la Quinta Provincia”: Espinoza resaltó el peso del distrito en las elecciones
El intendente de La Matanza y presidente de la FAM emitió su voto en la Escuela Primaria Nº153 de Villa Luzuriaga, acompañado por su familia, y destacó la importancia de la participación ciudadana.
Resultados: ¿Qué fuerza gana bancas en el Senado?
Informáte con Grupo La Provincia sobre los resultados de los comicios bonaerenses.