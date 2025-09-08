Mariel Fernández dijo que los bonaerenses le pusieron un límite a Milei

"El pueblo de la provincia de Buenos Aires le puso un límite a Milei. Y Moreno hizo un inmenso aporte para este triunfo", dijo Mariel Fernández desde redes.

"Ganamos por el 55%, superando por 25 puntos a la boleta del presidente que en lugar de cuidar a las y los argentinos, los hace sufrir. El presidente que vino a Moreno solo a provocar y mentir", comentó sobre lo que fue el cierre de campaña de LLA.

"Ayer terminé el domingo saludando a Cristina. Porque este triunfo es también de ella y su prisión es una injusticia contra la que el pueblo bonaerense también se manifestó", reveló desde X.

Y cerró "Con este resultado nos llenamos de esperanza y de fuerza. Vamos a seguir trabajando como venimos haciendo: cuidando la Casa Común y con profundo amor por nuestro pueblo".