Las elecciones del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires no solo dejaron derrotas de oficialismos locales y victorias ajustadas de fuerzas tradicionales. También marcaron el debut de Nuevos Aires, un espacio político nacido en el interior bonaerense que logró instalarse en el mapa con un resultado alentador para una primera experiencia.

El debut en números

A nivel provincial, Nuevos Aires se ubicó como la séptima fuerza más votada, con 105.685 sufragios, equivalentes al 1,30% del total. El número no alcanzó para ingresar a la Legislatura bonaerense, pero abrió una puerta que sus dirigentes consideran clave para el futuro.

En la Tercera Sección Electoral, la segunda más grande de la provincia, concentrando el 35% de la población, el espacio se convirtió en la cuarta fuerza con 3,22% de los votos. También se posicionó en la Quinta Sección con presencia en Mar del Plata y fue la quinta fuerza en la Cuarta Sección, donde cosechó un 1,71%.

Chaves, la gran victoria

La gran sorpresa se dio en Adolfo Gonzales Chaves, dentro de la Sexta Sección Electoral. Allí, Nuevos Aires obtuvo el 43,29% de los votos, imponiéndose en el distrito gobernado por la radical Lucía Gómez, una de las principales impulsoras de la nueva fuerza.

La propia intendenta celebró el resultado en redes sociales y había adelantado en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM que “Nuevos Aires no se termina el 7 de septiembre en una elección de concejales y consejeros escolares, sino que es un proyecto de futuro que vamos a seguir todos trabajando”.

Los concejales electos

El espacio sumará representantes en ocho distritos:

Adolfo Gonzales Chaves: Guillermina Atela , Gianfranco Ferraro y Guillermina García Martínez .

, y . Mar del Plata: Gabriela Azcoitia y Ariel Martínez Bordaisco .

y . 9 de Julio: Nacho Palacios y Marcela del Carmen Regalia .

y . San Pedro: Damián Mosquera y Belén Santos .

y . Coronel Suárez: Ricardo “Gato” Salvi y Marcela Colman .

y . General Alvear: Martiniano Valerga y Paola Lazcano .

y . Las Flores: Guillermina Gómez .

. Navarro: Horacio Rodríguez.

El senador Ariel Martínez Bordaisco, electo concejal en Mar del Plata, es otra de las figuras fuertes de este armado, junto con el diputado provincial Fabián Luayza y el abogado Mauricio D’Alessandro, candidato a legislador en la Tercera Sección.

Gabriela Azcoitia y Ariel Martínez Bordaisco, concejales electos en General Pueyrredón.

“Una nueva forma de hacer política”

Tras el escrutinio provisorio, Luayza afirmó: “Estamos muy felices y conformes con la elección que hemos realizado desde Nuevos Aires. Hoy nada termina, sino que empieza una nueva forma de hacer política. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron con su voto”.

El espacio también emitió un mensaje con tono fundacional: “Frente a décadas de centralismo y postergación, proponemos una nueva forma de pensar la provincia, donde cada región tenga voz y oportunidades concretas para crecer”.

Lo que viene en los concejos

Aunque sin representación legislativa provincial, la llegada de concejales en ocho municipios abre un camino concreto en la política local. Un desempeño que gana peso si se considera el escaso tiempo de armado, con apenas dos meses de vida política antes de los comicios. Con foco en la regionalización productiva, cultural y social, el proyecto se plantea como un contrapeso al centralismo del AMBA.

“Nuevos Aires nace de los que trabajan, producen y viven en la provincia. El desarrollo argentino comienza en Buenos Aires, pero no termina en el AMBA”, remarcaron desde el espacio.