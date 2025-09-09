"Populismo berreta para clase alta": el misil de Melconian a Milei

El reconocido economista Carlos Melconian volvió a encender la mecha. En una entrevista radial cargada de definiciones, criticó con fuerza la política económica del Gobierno de Javier Milei, apuntó contra el esquema de bandas cambiarias y lanzó una frase que generó revuelo: “¿Quién te mandó a reventar los dólares de Vaca Muerta en Punta Cana?”

Lejos de esquivar el conflicto, Melconian cuestionó el manejo del dólar por parte del Ejecutivo y lo calificó como un “populismo berreta para clase alta”. Según explicó en diálogo con Radio La Red, el mercado está desbalanceado y las medidas oficiales están lejos de ser efectivas: “La demanda es mayor a la oferta, y lo están maquillando con intervenciones cada vez más obvias”.

“No soy hincha del cepo, pero esto no da para más”

Melconian reconoció que no defiende el cepo cambiario, pero dejó en claro que liberar el mercado sin respaldo es un error técnico y político: “Yo no soy hincha del cepo, soy hincha de los mercados libres. Pero si no te da el cuero, no podés rifarte los dólares como si nada”, disparó.

Además, insistió en que el Gobierno debe encontrar “un precio de equilibrio entre oferta y demanda”, aunque aclaró que eso implicaría un tipo de cambio más alto, algo que hoy podría encender alarmas.

Críticas al acuerdo con el FMI y el “error de abril”

En otro pasaje de la entrevista, Melconian apuntó directamente al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en abril pasado. Según él, ese fue un error técnico grave porque fijó un esquema de bandas que ya no funciona: “Ese acuerdo de abril fue un error. Hay que reverlo porque no refleja la realidad económica argentina”.

También advirtió que el encarecimiento del dólar está afectando el ingreso de insumos para las empresas y frenando la producción. “Todo eso debería ir hacia una normalización, pero en los tiempos adecuados”, puntualizó.

El “síndrome del tercer año” y el riesgo de octubre

En un análisis más político, Melconian puso el foco en el tramo que queda hasta las legislativas de octubre. Recordó que varios presidentes recientes —Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández— atravesaron crisis profundas en su tercer año de gestión, lo que él llama “el síndrome del tercer año”.

“Ese año se convirtió en un gatillo de inflación, de default, de salto cambiario. Todo eso está sobre la mesa de Milei también”, alertó. Y completó: “A eso se suma el riesgo electoral, el riesgo de atril —por la forma de comunicar— y la falta de modernización en la oposición. Todo eso genera un combo muy difícil de manejar”.

Melconian también dejó una reflexión que apuntó tanto al oficialismo como a la oposición: “Lo que hacés en el atril no me gusta, y lo que veo en tu entorno tampoco. Y del otro lado, tampoco hay renovación. El apoyo popular tiene un problema”. En ese sentido, el economista deslizó que la forma en la que Milei gestiona el poder podría volverse en su contra si no hay una corrección urgente de rumbo económico y político.