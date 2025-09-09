La provincia de Buenos Aires reforzó su apuesta por la memoria histórica y la participación juvenil mediante el Decreto N° 2342/2025, firmado por el gobernador Axel Kicillof, que aprueba un subsidio a favor de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.

El objetivo es financiar la implementación del proyecto “Memoria Joven”, destinado a promover la inclusión social y la formación de jóvenes entre 14 y 21 años en actividades socio culturales vinculadas a los derechos humanos.

Subsidio y alcance del proyecto

El programa fue gestionado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Políticas Sociales y la Dirección Provincial de Juventudes.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, “el Proyecto propone incentivar la participación de las juventudes en actividades socio culturales generadas desde dicha Institución, como así también llevar a cabo acciones en conjunto con otros espacios de la sociedad, a fin de promover la inclusión social, educacional, formativa y la autonomía juvenil en la vida ciudadana”.

El plan se implementará en distintos espacios y en formato charla/taller, abordando cuatro ejes principales:

Comunicación para los derechos humanos

Las Abuelas y el derecho a la identidad

Memoria en el tiempo: una historia de lucha

Memoria joven hoy

La iniciativa contempla además la colaboración con otros actores de la sociedad civil, con el fin de garantizar un enfoque integral sobre la participación juvenil y la transmisión de la memoria histórica.

Detalles administrativos y presupuestarios

El convenio entre el Ministerio y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo establece que la ejecución del gasto será responsabilidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con imputación presupuestaria correspondiente a la Ley de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 según el Decreto N° 3681/24.

La supervisión estará a cargo de la Dirección de Contabilidad, la Subsecretaría de Hacienda y otras áreas dependientes del Ministerio de Economía.

En relación con el control de fondos, el decreto aclara que “la institución beneficiaria deberá rendir cuentas de conformidad con lo establecido en el Anexo I del Decreto N° 124/23”, asegurando transparencia en la gestión y cumplimiento de las normativas vigentes.

Refrendos y compromiso institucional

El decreto fue refrendado por los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Pablo Julio López (Economía) y Carlos Alberto Bianco (Gobierno), consolidando así la oficialización del subsidio.

Con esta medida, la provincia busca dar herramientas concretas a los jóvenes para que participen activamente en la vida cultural y social, promoviendo una educación en derechos humanos que conecte con la historia reciente de Argentina.

Memoria y juventud como prioridad

El proyecto “Memoria Joven” se enmarca en un contexto de impulso a la participación juvenil y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en Buenos Aires.

Según el decreto, las acciones contemplan la transmisión de la memoria histórica y la identidad como ejes fundamentales, fomentando la reflexión y la formación de una ciudadanía comprometida con los derechos humanos.

Con este tipo de políticas, la provincia busca fortalecer la sociedad civil y garantizar que las nuevas generaciones puedan interactuar con los legados de la historia reciente, en un espacio donde el aprendizaje y la memoria se cruzan con la acción social y comunitaria.