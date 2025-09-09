Fernández: "El pueblo bonaerense eligió el modelo de gestión que los cuida"
La jefa comunal del Moreno, Mariel Fernández, volvió a referirse al resultado electoral del domingo.
Mariel Fernández, mandamás de Moreno, analizó el contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires en el marco de las elecciones legislativas.
Al respecto, consideró "El pueblo bonaerense eligió el modelo de gestión que los cuida; el de un Estado que lo protege y se hace cargo de los problemas; el de un gobierno que hace un gran esfuerzo para acompañar con obras, salud y educación, pese al retiro total del Estado nacional".
Y analizó "En Moreno y en toda la Provincia de Buenos Aires con Fuerza Patria le pusimos un límite a Milei".
Por otro lado, destacó el rol del gobernador e intendentes: "Felicitaciones a nuestro gobernador Kicillof. Felicitaciones a las intendentas e intendentes bonaerenses, y a toda la militancia peronista de la provincia".
Echarren: “Hay que defender la educación, la salud y a nuestro pueblo”
El intendente destacó el resultado electoral, mientras desde el municipio remarcaron la normalidad de los comicios y anunciaron la primera entrega de ayudas habitacionales.
Bouvier tras la elección en Rojas: “Seguiremos transformando la ciudad”
El intendente Román Bouvier destacó la renovación de las cuatro bancas en juego y agradeció el acompañamiento de los vecinos.
“El pueblo rechazó la motosierra y el ajuste salvaje”, lanzó Ferraris
Tras el resultado en las urnas, Carlos Ferraris remarcó que la comunidad de Leandro N. Alem eligió producción, salud y educación por encima del ajuste.
Cascallares: "Estoy orgulloso por el aporte que hicimos al peronismo de la Provincia"
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, resultó electo diputado provincial por la Tercera Sección electoral en representación de Fuerza Patria. Analizó lo que dejaron los comicios legislativos y cómo se reposiciona el peronismo de cara a octubre.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.
Petri bajo fuego tras un masivo voto al peronismo en el Ejército
Los militares se cansaron. Bronca en las Fuerzas Armadas: militares hartos de la gestión Luis Petri y Javier Milei votaron en masa a Fuerza Patria.
Argentina elige nuevo Congreso el 26 de octubre: cómo será la votación con Boleta Única de Papel
Serán 127 las bancas en disputa en Diputados y 24 en el Senado, con la novedad de la Boleta Única de Papel como sistema de votación.