Fernández: "El pueblo bonaerense eligió el modelo de gestión que los cuida"

La jefa comunal del Moreno, Mariel Fernández, volvió a referirse al resultado electoral del domingo.

Mariel Fernández, mandamás de Moreno, analizó el contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires en el marco de las elecciones legislativas.

Al respecto, consideró "El pueblo bonaerense eligió el modelo de gestión que los cuida; el de un Estado que lo protege y se hace cargo de los problemas; el de un gobierno que hace un gran esfuerzo para acompañar con obras, salud y educación, pese al retiro total del Estado nacional".

Y analizó "En Moreno y en toda la Provincia de Buenos Aires con Fuerza Patria le pusimos un límite a Milei".

Por otro lado, destacó el rol del gobernador e intendentes: "Felicitaciones a nuestro gobernador Kicillof. Felicitaciones a las intendentas e intendentes bonaerenses, y a toda la militancia peronista de la provincia".

