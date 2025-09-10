Gray se reunió con el alcalde de Turín

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Turín, Stefano Lo Russo.

Municipales10 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

“Dialogamos sobre cuestiones de actualidad y se interiorizó en el Programa Invertí en Esteban Echeverría, ya que su país cuenta con muchas empresas que se radican en Argentina y nuestro distrito cuenta con ventajas estratégicas para su radicación”, señaló el intendente Fernando Gray. 

Stefano Lo Russo es un político italiano, alcalde de Turín, vicepresidente de ANCI (Asociación Nacional de Municipios Italianos) con responsabilidad en Políticas Europeas e Internacionales, coordinador de Alcaldes del Partido Demócrata, geólogo y profesor de Ingeniería Geológica en el Departamento de Ingeniería Ambiental, Territorial e Infraestructura del Politécnico de Turín.

El programa Invertí en Esteban Echeverría brinda beneficios exclusivos —como la eximición del 100% en las tasas municipales por 10 años— a las empresas que se instalen en el distrito y a las que ya operan en el partido y buscan expandir sus instalaciones, siempre y cuando sumen puestos de trabajo para las vecinas y los vecinos. 

Además, a partir de este año, también estarán alcanzadas por la medida las compañías que quieran desarrollar plantas industriales como galpones y naves que permitan incorporar nuevos centros operativos de diversas firmas.

