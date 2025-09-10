Gray se reunió con el alcalde de Turín
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Turín, Stefano Lo Russo.Municipales10 de septiembre de 2025Soledad Castellano
“Dialogamos sobre cuestiones de actualidad y se interiorizó en el Programa Invertí en Esteban Echeverría, ya que su país cuenta con muchas empresas que se radican en Argentina y nuestro distrito cuenta con ventajas estratégicas para su radicación”, señaló el intendente Fernando Gray.
Stefano Lo Russo es un político italiano, alcalde de Turín, vicepresidente de ANCI (Asociación Nacional de Municipios Italianos) con responsabilidad en Políticas Europeas e Internacionales, coordinador de Alcaldes del Partido Demócrata, geólogo y profesor de Ingeniería Geológica en el Departamento de Ingeniería Ambiental, Territorial e Infraestructura del Politécnico de Turín.
El programa Invertí en Esteban Echeverría brinda beneficios exclusivos —como la eximición del 100% en las tasas municipales por 10 años— a las empresas que se instalen en el distrito y a las que ya operan en el partido y buscan expandir sus instalaciones, siempre y cuando sumen puestos de trabajo para las vecinas y los vecinos.
Además, a partir de este año, también estarán alcanzadas por la medida las compañías que quieran desarrollar plantas industriales como galpones y naves que permitan incorporar nuevos centros operativos de diversas firmas.
Mussi: "Kicillof se la jugó, desdobló y ganó"
El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, consideró que el gobernador es la figura que emerge del resultado electoral porque “acertó en todo y hasta incluso tuvo que confrontar con compañeros que no creían en eso”.
Marino: "El gobierno nacional está destruyendo a diario la vida de los argentinos"
El intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, dijo que Milei "no vino a gobernar sino a hacer daño al pueblo y a quitarle sus derechos".
Ghi: “El Estado es el instrumento para llevar a cabo lo que falta en la ciudad”
El intendente de Morón repasó el plan integral de obras y subrayó la importancia del Estado para concretarlas.
Echarren: “Hay que defender la educación, la salud y a nuestro pueblo”
El intendente destacó el resultado electoral, mientras desde el municipio remarcaron la normalidad de los comicios y anunciaron la primera entrega de ayudas habitacionales.
Jubilación y PUAM: así queda el haber mínimo y el bono extraordinario
ANSES actualizó los montos y el calendario de la PUAM para septiembre 2025: el haber representa el 80% de la jubilación mínima, más un bono extraordinario mensual.
La Provincia impulsa Memoria Joven con Abuelas de Plaza de Mayo
El gobierno bonaerense otorgó un subsidio a Abuelas para el proyecto que promueve la formación de jóvenes en memoria histórica y derechos humanos.
Ranking de gobernadores e intendentes: Los mejores posicionados
Se calentó el ranking de septiembre: gobernadores e intendentes con subas y caídas sorpresivas. El top 3 tiene nombres que no esperabas. Todos los detalles.