Cascallares: "Planificamos obras fundamentales que cambiarán por completo al distrito"
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó una reunión en el Palacio Municipal junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y funcionarios locales para planificar los avances en obras estratégicas de nuestro distrito.Municipales10 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Durante el encuentro, el jefe comunal dialogó con la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, sobre la culminación de los pasos bajo nivel de Longchamps y Rafael Calzada, además de la reactivación de la estación ferroviaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown.
A su vez, junto al secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, repasaron los preparativos de la próxima Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
“En Almirante Brown seguimos trabajando y planificando para nuestras vecinas y vecinos, en este caso con obras fundamentales que cambiarán por completo al distrito, siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida y acercar servicios”, subrayó Mariano Cascallares.
Uno de los ejes tuvo como eje la localidad de Longchamps, cuya obra del paso bajo nivel de la calle Diehl finalizó recientemente la excavación del túnel vehicular y encara la etapa final. El mismo contará con un gálibo de 4,62 metros que habilitará la circulación de ómnibus de larga distancia, además de un sistema de desagües pluviales renovado, veredas y rampas de acceso, y luminarias LED.
Por su parte, en Rafael Calzada avanzan los trabajos del paso bajo nivel de la calle Presidente Perón. Esta obra tendrá un gálibo vehicular vertical de 4,50 metros y un ancho de 9,50 metros, distribuido en dos carriles de ida y vuelta. También contará con dos cruces peatonales subterráneos y una cobertura lumínica total con dispositivos LED.
En paralelo, Mariano Cascallares también dio lineamientos sobre los trabajos en la nueva estación ferroviaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown, que se concluirá con financiamiento municipal. Se trata de una ambiciosa obra que mejorará la conectividad de los más de 6 mil alumnos de esa Casa de Altos Estudios y potenciará también al Parque Industrial de Burzaco, el segundo más grande de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, en la reunión se repasaron detalles de la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, que comenzará el próximo 30 de septiembre en la Plaza Brown, con la participación de cientos de expositores y una amplia agenda de propuestas culturales.
