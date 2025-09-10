Quién es Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior

Tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las legislativas bonaerenses, Javier Milei reconfiguró su Gabinete con un gesto político fuerte: volvió a jerarquizar el Ministerio del Interior, que había degradado a secretaría en junio de 2024. Y para comandarlo eligió a Lisandro Catalán, un nombre que despierta más de una ceja levantada en la escena política.

Catalán, abogado recibido en la Universidad de Tucumán y con una carrera marcada por su paso por distintas gestiones, es un hombre de extrema confianza del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quien comparte trayectoria desde los años del Banco Provincia, bajo la gobernación de Daniel Scioli.

Un funcionario con historia: de Scioli a Macri, de Alberto a Milei

Lejos de ser un outsider o una cara nueva en la política, Lisandro Catalán representa una continuidad dentro del Estado argentino. En 2012 fue parte de la Fundación Acordar, espacio creado para promover la candidatura presidencial de Scioli, donde coincidió con Francos y el propio Milei, antes de su salto mediático.

Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015, Catalán fue designado por el entonces ministro Germán Garavano en la dirección del Registro Nacional de Reincidencia, cargo que mantuvo incluso durante la administración de Alberto Fernández, con Marcela Losardo primero y Martín Soria después.

En la campaña de 2023, se sumó a las filas de La Libertad Avanza e integró los equipos técnicos que delinearon los primeros borradores de lo que hoy es la política de la Casa Rosada. Tras el triunfo electoral, fue nombrado subsecretario del Interior, y en junio de 2024 pasó a ser vicejefe de Gabinete del Interior, cargo que ocupó hasta esta reciente promoción.

Su vínculo con Guillermo Francos y el "ADN casta" que incomoda

Catalán no solo es un técnico con experiencia en gestión: es un actor central en el armado político de Milei. Desde hace más de un año y medio, acompaña a Guillermo Francos en todas las reuniones clave con gobernadores y legisladores, siendo parte del núcleo que negoció artículos de la Ley Bases, el proyecto insignia del oficialismo.

Ese nivel de exposición y responsabilidad explica por qué el Presidente lo eligió para encabezar la cartera del Interior. Sin embargo, su perfil genera ruido dentro de las propias filas libertarias, donde no pasa desapercibida su historia política y familiar.

Su padre, Juan José Catalán, fue ministro de Educación y Cultura durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla y militante junto a Francos en el Partido Federal, espacio que en los años ’80 integró parte del “peronismo renovador”.

Un operador clave en la negociación con las provincias

Más allá de las etiquetas, Catalán se convirtió en un operador clave del oficialismo en el diálogo con las provincias. Mientras Milei mantiene su estrategia de confrontación discursiva con los gobernadores, es Catalán quien, junto a Francos, mantiene los puentes abiertos con el Congreso y los Ejecutivos locales.

Con la reactivación del Ministerio del Interior, su función cobra todavía más peso: será el responsable de articular la gestión federal en un contexto de alta tensión institucional, crisis económica y fragmentación política.