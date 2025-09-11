Caso $LIBRA: avanza la investigación judicial contra Milei tras dictamen clave
Con dictamen de Taiano, la Justicia ordena analizar celulares de Milei, Novelli y Morales en la causa LIBRA: buscan chats claves que podrían cambiarlo todo.Política11 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El caso LIBRA investiga el lanzamiento, promoción y desplome de la criptomoneda llamada $LIBRA, cuyo origen está asociado al presidente Javier Milei, con participación de figuras del mundo cripto como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Hayden Mark Davis, y Julian Peh.
Novelli, Morales y Terrones Godoy están en el centro de la causa: Novelli es trader y organizador del Tech Forum de octubre de 2024, evento en donde participaron varios de los implicados. Morales era asesor externo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) hasta que su rol quedó comprometido por las investigaciones.
Medidas judiciales: celulares, llamadas y líneas telefónicas
El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso una serie de acciones probatorias que apuntan especialmente a comunicaciones:
- Se pidieron informes a compañías de telefonía móvil (Claro, Telecom, AMX, etc.) para identificar líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre de Milei, su hermana Karina Milei, Novelli, Morales y Terrones Godoy, desde enero de 2024 hasta la actualidad.
- Se ordenó analizar si hubo cruces de llamadas entre esos números, así como llamadas entrantes y salientes.
- También se realizó el secuestro de celulares, computadoras, y otros dispositivos electrónicos de Novelli, Morales y Terrones Godoy durante allanamientos en marzo de 2025, bajo orden de la jueza federal María Servini a pedido de Taiano.
Fechas y momentos clave en los que se concentra la pesquisa
- 10–14 de febrero de 2025: es el período alrededor del que la puesta en marcha del token $LIBRA fue difundida por Milei y ocurrió su caída.
- 4 de febrero de 2025: Novelli y Terrones Godoy recibieron transferencias de criptoactivos por cerca de 695.990 dólares en USDT, días antes del tuit de Milei que promovió el token. Justicia lo investiga como posible pago indirecto a funcionarios.
- 17 de febrero de 2025: hubo movimiento en cajas de seguridad del Banco Galicia en Martínez, que involucraría a la madre y hermana de Novelli, con bolsos vacíos al ingresar, que según informes salieron cargados. Esto ocurrió justo después del lanzamiento, y es parte de lo que la Justicia busca vincular.
Qué se busca comprobar y delitos en investigación
- Si existieron comunicaciones directas entre Milei (y Karina Milei) con Novelli, Morales, Terrones Godoy, Hayden Davis y Julian Peh, tanto vía apps de mensajería como llamadas convencionales.
- Si hubo contenido eliminado o borrado que pueda recuperarse de los dispositivos secuestrados.
- Geolocalización de dispositivos móviles en fechas claves (ingresos a la Casa Rosada, Casa Quinta de Olivos, movimientos patrimoniales como los relacionados con cajas de seguridad).
- Verificar movimientos financieros, transferencias y posibles pagos previos al escándalo que podrían constituir delitos como estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad o cohecho.
Reacciones institucionales y estado del caso
- Sergio Morales renunció como asesor externo de la CNV luego de los allanamientos.
- Tech Forum, empresa de Novelli y Terrones Godoy, emitió comunicado diciendo que no tiene responsabilidad en los fondos obtenidos mediante $LIBRA.
- El fiscal Taiano también obtuvo datos de líneas telefónicas a nombre de los investigados para realizar los cruces necesarios.
