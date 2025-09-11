El respaldo de Kicillof a maestros y universidades tras el veto de Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, saludó a los docentes en su día y aprovechó para expresar su respaldo a la educación pública, que según señaló, “vuelve a ser atacada”.

“En un contexto donde la educación pública vuelve a ser atacada, queremos reconocer a las y los maestros bonaerenses que la defienden día a día en las aulas y cuidan el futuro de nuestros pibes. Su trabajo es la base de cualquier transformación educativa. Cuenten con nosotros para seguir garantizando sus derechos. ¡Feliz día!”, expresó.

El mensaje se produjo luego de que el Gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, vetara la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso. Sobre el veto, el mandatario provincial sostuvo: “Vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso”.

Rechazo al veto y movilización universitaria

Kicillof vinculó la decisión del Ejecutivo nacional con el resultado de las últimas elecciones legislativas bonaerenses, donde Fuerza Patria superó ampliamente a La Libertad Avanza: “Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior. La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos a defender cada vez que sea necesario”.

La reacción en los sectores universitarios fue inmediata. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) convocó a una marcha al Congreso Nacional en la fecha en que la Cámara de Diputados trate el veto: “Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, comunicó la organización.

Por su parte, la Conadu Histórica difundió un plan de lucha que incluye:

Jornada de visibilización este jueves.

Paro nacional docente y no docente el viernes.

Marcha Federal Universitaria el día que el Congreso trate el veto.

Paros y presión social

La Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN) anunció un paro de 24 horas en todas las universidades del país, que se suma a la movilización planificada por FUBA y Conadu Histórica. Los sectores universitarios forman parte del Frente Sindical Universitario, que seguirá impulsando la Marcha Federal el día que se trate el rechazo al veto en el Congreso.

El veto a la ley universitaria se suma a otras decisiones de Javier Milei que generaron rechazo. El Ejecutivo nacional oficializó recientemente el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, destinada a reforzar el financiamiento del Hospital Garrahan y otras instituciones, y adelantó que vetará la ley de reparto de Anticipos del Tesoro Nacional (ATN).