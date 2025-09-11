El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, junto a funcionarios municipales, visitó la planta Bull Plastic Composite SAS, ubicada en el Sector Industrial Planificado. Allí fue recibido por Martín Valdi, representante legal de la firma, con quien se firmó la continuidad del proyecto original.

La empresa adquirió una fracción de tierra de 16.320 metros cuadrados para instalar la planta destinada a la fabricación de piletas de fibra de vidrio. El emprendimiento contempla la construcción de una nave industrial de más de 3.200 metros cuadrados, la compra de maquinaria y la inversión en la especialización de recursos humanos, con un monto total estimado en 1.700 millones de pesos.

Según la proyección de capacidad productiva, se prevé la incorporación de alrededor de 45 trabajadores, entre directivos, profesionales, técnicos, administrativos y operarios. La producción abarcará tanto el ensamble como la instalación de piletas plásticas, reforzando la cadena productiva local.

Cabe recordar que este proyecto recibió el aval unánime del Concejo Deliberante el 10 de julio, mediante la Ordenanza Nº 3655/25, que facultó al Departamento Ejecutivo a suscribir el correspondiente boleto de compraventa.

Expansión de un proyecto previo

Bull Plastic Composite SAS lleva adelante la expansión de la iniciativa que en su momento impulsó Royal Pool S.A.S. en el mismo predio del SIP. En esa etapa, se trabajó en la comercialización y distribución de productos IPC-piscinas, además del acopio de stock y el armado de ensambles de piezas como hidrojet, cañerías, gabinetes, conexiones eléctricas y sistemas de filtrado.

La nueva etapa consolida esa experiencia y amplía la capacidad de producción, fortaleciendo la presencia industrial en Las Flores.

Acompañamiento a la Escuela Normal

En paralelo al desarrollo productivo, el intendente Gelené y la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez, mantuvieron un encuentro con la Cooperadora y la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior.

Durante la reunión, se definieron aportes municipales para distintas realizaciones, reafirmando el compromiso del Gobierno local con la educación pública. “La gestión siempre estará enfocada en priorizar la educación y realizar los aportes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instituciones que lo requieran”, manifestó el jefe comunal.

El acompañamiento busca fortalecer la calidad educativa y contribuir al mantenimiento edilicio de la institución, considerada un pilar fundamental en la formación de niños y jóvenes de la ciudad.

Producción y educación, ejes de gestión

Con la combinación de una inversión productiva de gran escala y el respaldo constante a la educación pública, la gestión municipal de Las Flores reafirma su objetivo de impulsar el desarrollo integral de la comunidad.