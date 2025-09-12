De Jesús: "Milei no escuchó y vetó lo más esencial que es la salud y educación"

Tras la derrota electoral de LLA en Provincia, el presidente Javier Milei firmó el veto de la ley de Financiamiento Universitario. La norma había sido aprobada por el Congreso a mitad de agosto y establecía una recomposición para las partidas presupuestarias de las universidades públicas.

Con el veto, el Poder Ejecutivo rechaza la legislación que establecía el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.

En las últimas horas, Milei finalmente vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, mediante el Decreto 651/2025 publicado en Boletín Oficial. Esta medida había sido previamente aprobada por el Congreso y buscaba garantizar una mayor asignación de fondos para el Hospital Garrahan.

De Jesús repudió los vetos

El alcalde del Partido de La Costa, Juan de Jesús, comentó desde redes: "Milei no escuchó. Vetó la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Ajusta lo más esencial: salud y educación. ¿El resultado? Nos repercute en menos pediatras, menos investigación y menos futuro. Sigamos sosteniendo lo que nos destaca en el mundo entero".