De Jesús: "Milei no escuchó y vetó lo más esencial que es la salud y educación"

Desde redes, el alcalde del Partido de La Costa, Juan De Jesús, cuestionó los vetos del presidente Milei sobre las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Tras la derrota electoral de LLA en Provincia, el presidente Javier Milei firmó el veto de la ley de Financiamiento Universitario. La norma había sido aprobada por el Congreso a mitad de agosto y establecía una recomposición para las partidas presupuestarias de las universidades públicas. 

Con el veto, el Poder Ejecutivo rechaza la legislación que establecía el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. 

En las últimas horas, Milei finalmente vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, mediante el Decreto 651/2025 publicado en Boletín Oficial. Esta medida había sido previamente aprobada por el Congreso y buscaba garantizar una mayor asignación de fondos para el Hospital Garrahan.

Juan De Jesús

De Jesús repudió los vetos

El alcalde del Partido de La Costa, Juan de Jesús, comentó desde redes: "Milei no escuchó. Vetó la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Ajusta lo más esencial: salud y educación. ¿El resultado? Nos repercute en menos pediatras, menos investigación y menos futuro. Sigamos sosteniendo lo que nos destaca en el mundo entero".

