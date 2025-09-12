Mussi: "Repudiamos con firmeza esta medida presidencial"

Desde X, Juan José Mussi dijo que "Los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica son inadmisibles".

El alcalde de Berazategui indicó que "La educación y la salud pública son conquistas que debemos defender siempre, independientemente de cualquier Gobierno nacional. Repudiamos con firmeza esta medida presidencial".

Los vetos

El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto de la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso a mitad de agosto que establecía una recomposición para las partidas presupuestarias de las universidades públicas.

Con el veto, el Poder Ejecutivo echó por tierra a la legislación que establece el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.

En las últimas horas, el Gobierno también rechazó la ley de Emergencia Pediátrica (Garrahan).

El presidente de la Nación, Javier Milei, finalmente vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, mediante el Decreto 651/2025 publicado en Boletín Oficial. Esta medida había sido previamente aprobada por el Congreso y buscaba garantizar una mayor asignación de fondos para el Hospital Garrahan.