Espinoza: “Las urnas el domingo vetaron a Milei. Pero no quiere entenderlo”
El alcalde de La Matanza cuestionó los vetos del presidente Milei sobre las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.Municipales12 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Luego del triunfo del Peronismo en las elecciones legislativas de este 7 de septiembre, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó -a través de su cuenta de X- los vetos del presidente Milei sobre las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, aprobadas por el Congreso de la Nación.
"El veto presidencial a la ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, que la gente bautizó como Ley Garrahan, y al Financiamiento Universitario, deja en evidencia que Milei ha decidido ignorar el contundente mensaje que el pueblo le dio el domingo en las urnas", dijo Espinoza.
Y analizó "Esos dos ajustes despiadados en salud infantil y en formación académica, más todos los otros desastres que hizo Milei, fue precisamente lo que la gente reprobó democráticamente hace cuatro días, cuando le dijo BASTA y le puso un freno".
Desde X, Espinoza dijo que "Para reparar tanta crueldad con los niños que precisan atención médica y los jóvenes que precisan formación académica, los representantes legislativos votados por el pueblo avanzaron con estas dos leyes para reconstruir el desastre. Y ahora Milei las desprecia y las anula".
"Las urnas lo vetaron"
Sobre los comicios en Provincia, dijo "Las urnas el domingo vetaron a Milei. Pero no quiere entenderlo. O no lo entiende, directamente. O, lo que es más probable, lo entiende, pero no le importa nada la vida real y cotidiana de la gente. Gobernar aislado de la realidad no es democracia: es despotismo absoluto".
"Y como Milei siempre dice que admira a Juan Bautista Alberdi, le convendría leerlo. Así se enteraría qué opinaba nuestro prócer de su manera de gobernar. Dijo: 'Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la Patria'”, disparó.
Por último, sostuvo que "El camino democrático para terminar este desastre que es el gobierno de Milei ya comenzó el domingo en la Provincia de Buenos Aires y, sin dudas, continuará en el resto del país el 26 de octubre. El amor siempre vence al odio".
