Oficializaron los montos para las elecciones nacionales: cuánto recibe cada fuerza
La Dirección Nacional Electoral publicó las disposiciones que fijan los aportes para las campañas de octubre, con criterios establecidos en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.Política12 de septiembre de 2025Andrés Montero
Faltando poco más de un mes para las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Dirección Nacional Electoral (DINE) oficializó la asignación de los fondos que recibirán las fuerzas políticas para el desarrollo de sus campañas. Los montos fueron establecidos mediante la Disposición 6/2025, destinada a los candidatos a senadores, y la Disposición 7/2025, que abarca a los postulantes a diputados.
De acuerdo con lo informado, los criterios para la distribución se definieron en cumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos N° 26.215 y sus modificatorias.
Criterios y aplicación de descuentos
La normativa dispone que parte de los recursos debe destinarse a cubrir deudas o sanciones impuestas por la Justicia Nacional Electoral a partidos que incurrieron en irregularidades contables. Según el Decreto N° 936/10, la fecha de corte fijada fue el 22 de agosto de 2025, por lo que las penalizaciones aplicadas corresponden a situaciones registradas hasta ese día.
Asimismo, el artículo 3 de ambas disposiciones faculta a la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral a ejecutar los pagos de los saldos, una vez realizados los descuentos. Los montos retenidos serán transferidos a una cuenta especial del Ministerio del Interior.
La Dirección de Programación y Control Presupuestario del Interior certificó que existen los recursos necesarios para concretar la asignación de fondos prevista.
Cuánto recibe cada fuerza para Diputados
En el caso de la Cámara baja, se detallaron los montos para los principales distritos:
Buenos Aires
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: $205.895.577,34
Fuerza Patria: $1.015.126.318,06
La Libertad Avanza: $389.369.900,00
Nuevos Aires: $378.138.000,47
Potencia: $122.283.542,91
Provincias Unidas: $116.833.006,88
Coalición Cívica - ARI: $163.235.723,78
Capital Federal
Ciudadanos Unidos: $80.054.812,29
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: $40.458.120,75
Fuerza Patria: $112.424.241,93
Hagamos Futuro: $46.402.706,26
La Libertad Avanza: $81.618.527,87
Potencia: $40.130.937,83
Córdoba
Provincias Unidas: $339.922.144,64
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: $109.334.082,52
La Libertad Avanza: $63.044.728,56
Encuentro por la República: $63.044.728,56
Mendoza
Frente Libertario Demócrata: $120.143.047,25
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: $35.623.320,00
Fuerza Justicialista Mendoza: $72.054.083,64
La Libertad Avanza: $56.239.947,53
Santa Fe
Fuerza Patria: $191.115.002,97
Provincias Unidas: $162.235.373,65
Defendamos Santa Fe: $27.974.739,46
Frente Amplio por la Soberanía: $28.014.099,56
Coalición Cívica - ARI: $33.141.146,17
La Libertad Avanza: $21.913.816,89
Movimiento al Socialismo: $27.392.271,11
Republicanos Unidos: $27.392.271,11
Fondos asignados para el Senado
En lo que respecta a la Cámara alta, los aportes se distribuyeron de la siguiente manera:
Capital Federal
Ciudadanos Unidos: $146.894.939,75
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: $86.626.811,64
Fuerza Patria: $292.142.240,07
Hagamos Futuro: $132.044.111,13
La Libertad Avanza: $274.187.306,03
Potencia: $55.668.927,87
La Izquierda en la Ciudad: $55.668.927,87
Socialista Auténtico: $58.076.531,15
Chaco
Frente Fuerza Patria: $172.671.483,09
La Libertad Avanza: $119.858.362,73
Vamos Chaco: $47.123.094,37
Nuevo Espacio de Participación: $35.193.272,40
Entre Ríos
Ahora 503: $63.842.741,32
Fuerza Entre Ríos: $342.261.152,44
La Libertad Avanza: $77.441.173,16
Movimiento al Socialismo: $61.952.938,53
Nueva Izquierda: $61.952.938,53
Santiago del Estero
Frente Cívico por Santiago: $223.407.866,14
Frente Fuerza Patria Peronista: $77.696.703,36
La Libertad Avanza: $62.157.362,69
Nueva Izquierda: $62.157.362,69
Salta
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: $68.437.824,12
Fuerza Patria: $250.359.274,34
Primero los Salteños: $56.682.284,21
La Libertad Avanza: $40.014.467,27
Política Obrera: $73.248.793,87
